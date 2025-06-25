غياب واسع لأعضاء مجلس الشيوخ عن جلسة "ثنائية الحزب" حول تنظيم سوق الأصول الرقمية

تام شمس - الأربعاء 25 يونيو 2025 05:22 مساءً - شهدت جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية للأصول الرقمية في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأمريكي غياب عدد كبير من أعضائها، وذلك خلال مناقشة تشريعات تنظيم هيكل سوق العملات المشفرة.

وفي جلسة يوم الثلاثاء، التي حملت عنوان "استكشاف أطر تشريعية ثنائية للحزب لتنظيم سوق الأصول الرقمية"، أوضحت رئيسة اللجنة الفرعية، السيناتورة سينثيا لوميس، أن هناك "تعارضًا كبيرًا في جداول عمل اللجان الأخرى" في ذلك اليوم، مما قد يفسر سبب حضور خمسة فقط من أصل 11 عضوًا في اللجنة، لتوجيه الأسئلة إلى مجموعة من الخبراء والمنظمين السابقين.

شارك في الجلسة كل من السيناتور الجمهوري ديف ماكورميك، وبيل هاغرتي، وبرني مورينو، إلى جانب لوميس نفسها، والسيناتورة الديمقراطية أنجيلا ألسوبروكس، التي طرحت الأسئلة على كل من: روستين بنهام، الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ورايان فان غراك، نائب رئيس الشؤون القانونية في Coinbase، وغريغ زيثاليس، المستشار العام لشركة Multicoin Capital، وسارة هامِر، المديرة التنفيذية في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا

خمسة أعضاء فقط من مجلس الشيوخ حضروا جلسة تنظيم سوق الأصول الرقمية. المصدر: لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي

ركز المشرّعون في أسئلتهم على المبادئ التي قد تؤسس لتشريع خاص بهيكل سوق العملات المشفرة، وذلك بعد نجاح تمرير مشروع قانون العملات المستقرة GENIUS Act.

واعترفت لوميس بقلة المشاركة قائلة:

"لا أريد أن أخرج بمشروع قانون يشعر الطرف الآخر بأنه لم يُمنح الفرصة الكافية للمساهمة فيه."

وأضافت بشأن ضعف التوافق الحزبي حول مشاريع القوانين المرتبطة بالأصول الرقمية:

"لا أفهم ما الذي تغيّر، على الأقل فيما يتعلق بهذا الملف."

وتابعت:

"نعلم ما يحدث عندما تكون هناك قيادة غير مهتمة بالأصول الرقمية، ثم تصل إدارة جديدة لديها أفراد من العائلة منخرطون في هذا المجال. ربما يدور الأمر حول ذلك: خشية أن يستفيد بعض أفراد الإدارة من هذا التشريع بطريقة ما."

كانت السيناتورة أنجيلا ألسوبروكس الديمقراطية الوحيدة الحاضرة، لكنها ليست عضوًا دائمًا في اللجنة الفرعية، ويبدو أنها حضرت بالنيابة عن العضو الديمقراطي البارز روبين غاليغو. وكانت ألسوبروكس من الداعمين الأصليين لمشروع قانون GENIUS، وصوّتت لصالح نسخته المعدلة.

هل تأتي الوضوحات التنظيمية من مجلس النواب أم الشيوخ؟

تساءل السيناتور برني مورينو عن أسباب اعتبار مشروع القانون المقترح مسألة حزبية رغم كونه اقتصاديًا وتقنيًا بالأساس. ورغم حديثه هو ولوميس عن تضارب محتمل في المصالح، لم يذكرا اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي يُثار اسمه أحيانًا في سياق علاقاته المحتملة بصناعة العملات المشفرة.

وكان عدد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد صوّتوا مع الجمهوريين في 17 يونيو للموافقة على قانون GENIUS، إلا أن بعضهم أبدوا اعتراضًا على المضي بأي تشريعات إضافية ما لم تتضمن استثناءات أو قيودًا تتعلق بروابط الرئيس بالصناعة.

ويأتي مشروع قانون تنظيم السوق في مجلس الشيوخ امتدادًا لمحاولات سابقة في مجلس النواب لتمرير قانون خاص بهيكل سوق الأصول الرقمية، يُعرف باسم قانون CLARITY، الذي أُقرّ في اللجنة في يونيو، ويُتوقع طرحه للتصويت قريبًا.