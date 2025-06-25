شركة أنتوني بومبليانو تشتري بيتكوين بقيمة 386 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 25 يونيو 2025 05:22 مساءً - قامت شركة ProCap، التابعة لرائد الأعمال في مجال العملات المشفرة أنتوني بومبليانو، بأول عملية شراء للبيتكوين بعد أيام فقط من إعلان نيتها الإدراج في البورصة في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت شركة الخدمات المالية المتخصصة في البيتكوين، ProCap BTC، يوم الثلاثاء، أنها اشترت 3,724 بيتكوين (BTC) مقابل 386 مليون دولار. وتُقدّر قيمة الاستثمار حاليًا بنحو 400 مليون دولار وفقًا للأسعار السوقية الحالية، بعد أن ارتفع سعر الأصل منذ تاريخ الشراء.

وأوضحت الشركة أنها اشترت البيتكوين بسعر متوسط مرجّح زمنيًا بلغ 103,785 دولارًا لكل بيتكوين. وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان ProCap يوم الإثنين عن خطتها للإدراج في البورصة من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) تُدعى Columbus Circle Capital، ليُعاد تسميتها لاحقًا إلى ProCap Financial.

وكتب بومبليانو على منصة X:

"نحن نؤمن بأن البيتكوين هو معدل العائد المرجعي الجديد. إذا لم تستطع التغلب عليه، فعليك شراؤه."

وتخطط الشركة لشراء ما يصل إلى مليار دولار من البيتكوين لميزانيتها العمومية، ضمن استراتيجيتها التجارية المستمرة، لتنضم إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تتبنى البيتكوين كأصل خزينة مؤسسية.

المصدر: Anthony Pompliano

اندماج عبر SPAC للإدراج في البورصة

جرى تنسيق عملية الاندماج مع شركة Columbus، وهي شركة SPAC (شركة استحواذ ذات غرض خاص)، بهدف إدراج ProCap في البورصة. وقد جمعت الشركتان أكثر من 750 مليون دولار لإتمام الصفقة، بما في ذلك 516 مليون دولار من الأسهم و235 مليون دولار من سندات قابلة للتحويل.

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ويُذكر أن شركة SPAC هي كيان وهمي يتم إنشاؤه بغرض الاستحواذ أو الاندماج مع شركة خاصة، تمهيدًا لإدراجها في الأسواق العامة.

ProCap تنضم إلى موجة شركات البيتكوين

تُعد شركة بومبليانو أحدث الوافدين إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تضيف البيتكوين إلى ميزانياتها العمومية.

ولو تم إدراج الشركة اليوم، فإن حيازاتها من البيتكوين ستجعلها في المرتبة 14 عالميًا بين الشركات العامة المالكة للبيتكوين، خلف شركة Semler Scientific المتخصصة في التكنولوجيا الطبية، وفقًا لبيانات منصة BiTBO.

استمرار الشراء المؤسسي

هذا الأسبوع فقط، عززت شركتا البيتكوين الرائدتان، Strategy وMetaplanet اليابانية، من حيازاتهما إلى 592,345 BTC و11,111 BTC على التوالي.

في الوقت نفسه، أعلن رجل الأعمال في مجال العقارات غرانت كاردون عن أول عملية شراء للبيتكوين لشركته، بمقدار 1,000 بيتكوين لتخصيصها في خزينة الشركة.

كما كشفت شركة استكشاف المعادن Panther Metals عن استراتيجية خزينة بيتكوين تجمع بين أصول التعدين التقليدي والعملات المشفرة، مع خطة لشراء ما قيمته 5.4 مليون دولار من البيتكوين.

وفي خطوة لافتة، أعلنت شركة التعدين البحري النرويجية Green Minerals عن نيتها شراء بيتكوين بقيمة 1.2 مليار دولار هذا الأسبوع.