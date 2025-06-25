Coinbase تدّعي دورًا محوريًا في أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ الخدمة السرية الأمريكية

تام شمس - الأربعاء 25 يونيو 2025 05:22 مساءً - قالت منصة Coinbase لتداول العملات المشفرة إنها لعبت "دورًا محوريًا" في دعم تحقيق أجرته الخدمة السرية الأمريكية (USSS)، وأسفر عن مصادرة ما قيمته 225 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال استثماري، في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي 18 يونيو، قدّمت وزارة العدل الأمريكية طلبًا لمصادرة أكثر من 225 مليون دولار من العملات المشفرة استردّتها الخدمة السرية، يُعتقد أنها سُرقت عبر عمليات احتيال تُعرف باسم "ذبح الخنازير"، وهي أسلوب شائع في الاحتيال الرومانسي والاستثماري. وقال شون برادستريت، المسؤول في USSS، إن العملية تمثل أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ الوكالة.

وقالت Coinbase في منشور على مدونتها، يوم الثلاثاء، إنها تعاونت مع العديد من المنصات الأخرى ضمن "حملة تحقيق مكثفة" مع الخدمة السرية في عام 2024، لتحديد الضحايا، وتحليل تدفقات السلسلة، والمساعدة في بناء ملف قانوني لمصادرة الأموال.

أكثر من 130 عميلًا لدى Coinbase تعرضوا للاحتيال

أشارت Coinbase إلى أنها، بين 26 و29 فبراير من العام الماضي، تتبعت ملايين الدولارات من المعاملات المشفرة التي نُقلت إلى محافظ غير مشروعة ونشاط حسابات مريبة، ما ساعد في تحديد ضحايا الاحتيال لصالح السلطات.

المصدر: Coinbase Support

وذكرت الشركة:

"سمح تحليل البلوكشين وإنتاج سجلات الاستدعاءات القضائية للخدمة السرية الأمريكية بالتعرّف على أكثر من 130 عميلًا لدى Coinbase، تعرضوا للاحتيال دون علمهم، بإجمالي خسائر بلغت 2.3 مليون دولار."

كما تمكنت الخدمة السرية من تتبع بعض الأموال المجمّدة إلى 140 حسابًا على منصة OKX، العديد منها كانت بأسماء أفراد يُعتقد أنهم محتجزون في مجمعات احتيال في جنوب شرق آسيا، وفقًا لما ذكرته Coinbase.

Tether تحرق 225 مليون دولار من USDT

قالت Coinbase إن شركة Tether، المُصدِرة للعملة المستقرة الشهيرة، تعاونت مع وزارة العدل الأمريكية في التحقيق، حيث قامت في عام 2023 بتجميد 39 عنوان محفظة تحتوي على 225 مليون دولار من عملة USDT.

وبعد ذلك، قامت Tether بحرق كل التوكنات الموجودة في هذه المحافظ، ما يعني إزالتها بشكل دائم من التداول. وتم لاحقًا إعادة إصدار مبلغ مكافئ من USDT وتحويله إلى محفظة تسيطر عليها الخدمة السرية الأمريكية.

وذكرت Coinbase:

"كان هذا الإجراء مرئيًا بالكامل على السلسلة (Onchain)، مما وفر مثالًا مباشرًا على كيفية استخدام العملات المشفرة لتعزيز الشفافية في عمليات إنفاذ القانون."

ويُذكر أن حرق التوكنات يعني إرسالها إلى عنوان غير قابل للوصول، ما يؤدي إلى إزالتها نهائيًا من المعروض المتداول.

سلطات عالمية تواصل مصادرة العملات المسروقة

في مايو الماضي، صادرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية قرابة 25 بيتكوين بقيمة تزيد عن 2.6 مليون دولار، يُعتقد أنها مرتبطة بسرقة 950 بيتكوين من بورصة فرنسية في عام 2013.

وفي فبراير، صادرت الشرطة الألمانية 34 مليون يورو (نحو 38 مليون دولار) من العملات المشفرة من منصة تُعرف باسم eXch، والتي يُزعم أنها استُخدمت لغسل أموال سُرقت عقب اختراق Bybit الذي بلغت خسائره 1.4 مليار دولار.