تقارير: Polymarket تستعد لجمع 200 مليون دولار بتقييم يصل إلى مليار دولار

تام شمس - الأربعاء 25 يونيو 2025 05:22 مساءً - تستعد منصة Polymarket، المتخصصة في أسواق التنبؤ المبنية على البلوكشين، لإغلاق جولة تمويلية بقيمة 200 مليون دولار، من شأنها أن ترفع تقييم الشركة إلى نحو مليار دولار، بحسب تقارير صحفية.

وذكرت كل من رويترز وبلومبرغ، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن صندوق Founders Fund التابع للملياردير بيتر ثيل سيتولى قيادة الجولة التمويلية الجديدة لـ Polymarket.

وسيمنح هذا التقييم الجديد الشركة لقب "يونيكورن"، أي شركة ناشئة بقيمة مليار دولار، رغم حظرها من قبل المستخدمين الأمريكيين. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد نفّذ أمر تفتيش ضد المنصة في نوفمبر الماضي، وصادر الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمؤسس شاين كوبلان، وسط مخاوف من أن المنصة تتيح الوصول لمستخدمين أمريكيين بالمخالفة للقوانين.

وبحسب التقارير، كانت الشركة قد جمعت سابقًا أكثر من 100 مليون دولار، بما في ذلك 50 مليون دولار غير معلن عنها تم جمعها في وقت سابق من عام 2025.

وتأتي هذه الجولة التمويلية بعد إعلان شراكة جديدة في أوائل يونيو بين Polymarket ومنصة التواصل الاجتماعي X التابعة لإيلون ماسك، بهدف دمج أسواق التنبؤ الخاصة بـ Polymarket مع تحليلات روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok.

منصة تراهن على كل شيء تقريبًا

شهدت Polymarket نموًا هائلًا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، حيث تجاوزت أحجام التداول 2.5 مليار دولار في نوفمبر، مع استخدام المتداولين للعملات المشفرة للمراهنة على نتائج الانتخابات وعدد كبير من الأحداث الأخرى.

وتتيح المنصة للمستخدمين المراهنة على مجموعة واسعة من السيناريوهات، مثل ما إذا كانت إسرائيل ستهاجم إيران مجددًا، أو احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة عام 2025، أو فرص التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا في يوليو، بالإضافة إلى قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ونتائج الانتخابات التمهيدية لعمدة نيويورك.

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وتُظهر المنصة أيضًا أن هناك احتمالًا بنسبة 87% بأن يتم توقيع مشروع قانون العملات المستقرة، المعروف باسم GENIUS Act، ليصبح قانونًا هذا العام.

أكثر من مليار دولار حجم تداول شهري

وفقًا لمنصة تحليلات Polymarket، تضم السوق العالمية للتنبؤات نحو 1.2 مليون متداول، و21,000 سوق نشطة، و20 مليون مركز مفتوح، بإجمالي حجم تداول يبلغ 700 مليون دولار.

أما بيانات Dune Analytics فتُظهر أن حجم التداول الشهري لـ Polymarket في مايو بلغ حوالي 1.1 مليار دولار، أي بانخفاض 56% عن ذروته في نوفمبر التي بلغت نحو 2.5 مليار دولار.

أحجام تداول Polymarket تراجعت بعد الانتخابات الأمريكية. المصدر: Dune Analytics

حظر وانتقادات ضد Polymarket

بالإضافة إلى الحظر الأمريكي، تم حظر أو تقييد استخدام Polymarket في كل من فرنسا وسنغافورة وتايلاند وتايوان وبولندا وبلجيكا.

كما واجهت المنصة انتقادات وتحقيقات بشأن مزاعم بالتلاعب بنتائج أسواق التنبؤ.

وتتنافس Polymarket مع منصات تنبؤ أخرى، من بينها Kalshi المدعومة من Y Combinator وSequoia Capital.