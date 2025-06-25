الأصول المودعة لدى شركة BitGo تتجاوز 100 مليار دولار

أعلنت شركة “BitGo”، المتخصصة في حفظ الأصول الرقمية، عن تجاوز قيمة الأصول المودعة لديها 100 مليار دولار.

ويعود هذا النمو، بحسب المدير التنفيذي للشركة، إلى تزايد اعتماد العملات المشفرة مدفوعا بتحسن الوضوح التنظيمي على الصعيد العالمي.

وأشار إلى أن نصف هذه الأصول يرتبط بخدمات “التحصيص”، التي تتضمن تعهّد المستثمرين بأصولهم الرقمية للمساهمة في التحقق من المعاملات على شبكات البلوكشين، مقابل الحصول على مكافآت إضافية على شكل عملات رقمية.

تأسست “BitGo” في عام 2013، وتُعد من أبرز شركات الحفظ المؤسسي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث تقدم أيضا خدمات التداول والاقتراض والإقراض للأصول الرقمية.

وكانت قد جمعت 100 مليون دولار في 2023 بتقييم بلغ 1.75 مليار دولار.

وتشمل قائمة المستثمرين السابقين في الشركة كلا من:

” Goldman Sachs” و”DRW Holdings” و”Redpoint Ventures”، و”Valor Equity Partners”، وفقا لبيان صدر في أبريل 2024

وأفادت تقارير سابقة من “بلومبرغ” أن “BitGo” تدرس طرح عام أولي في النصف الثاني من عام 2025، لتنضم إلى مجموعة من شركات الأصول الرقمية التي تخطط للإدراج في الأسواق، في ظل دعم تنظيمي متزايد من إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

حيث قامت الإدارة الحالية بتعيين جهات تنظيمية داعمة، ودفعت بتشريعات لتنظيم العملات المستقرة، إلى جانب إطلاق مشاريع رقمية خاصة بها.

كما شهدت BitGo توسع دولي ملحوظ خلال العام الماضي.

ففي سبتمبر 2024، استحوذت شركتا “Hana Financial Group” و”SK Telecom” الكوريتان الجنوبيتان على حصص في “BitGo Korea”، فيما أطلقت الشركة عملياتها في دبي مطلع عام 2025، في إطار استراتيجية توسعها العالمي.

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