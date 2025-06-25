صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تسجل أكبر تدفقات في يونيو عند 588 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 25 يونيو 2025 03:51 مساءً - سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) للبيتكوين في الولايات المتحدة أعلى تدفقات يومية خلال شهر يونيو يوم الثلاثاء، حيث بلغت 588.6 مليون دولار، ما مدّد سلسلة من التدفقات الإيجابية إلى 11 يومًا متتاليًا — وهي أطول موجة منذ ديسمبر 2024.

ووفقًا لبيانات من Farside Investors، فقد كانت التدفقات مدفوعة بشكل أساسي بصندوق iShares Bitcoin Trust المرمز (IBI) التابع لشركة BlackRock، والذي استقطب 436.3 مليون دولار في يوم واحد.

وحلّ صندوق FBTC التابع لـ Fidelity في المرتبة الثانية بمبلغ 217.6 مليون دولار، في حين ساهمت Bitwise وVanEck بمبالغ أقل. وعلى النقيض، استمر صندوق Grayscale المرمز (GBTC) في تسجيل تدفقات خارجة بلغت 85.2 مليون دولار.

وخلال فترة 11 يومًا بدأت في 10 يونيو، استقطبت صناديق ETF للبيتكوين أكثر من 2.2 مليار دولار، ما يعكس اهتمامًا مؤسساتيًا متزايدًا بالأصل الرقمي، رغم التوترات الجيوسياسية.

صناديق البيتكوين في موجة تدفقات مستمرة منذ 11 يومًا. المصدر: Farside

الهدنة بين إسرائيل وإيران تُهدئ الأسواق

تلقت صناديق ETF للبيتكوين والأسواق الرقمية دفعة كبيرة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

فبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "وقف شامل وكامل لإطلاق النار" يوم الثلاثاء، شهدت الأسواق ارتياحًا واسعًا. وقفز سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى يومي تجاوز 106,800 دولار، مرتفعًا من أدنى مستوى خلال ستة أسابيع قرب 98,000 دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وقال فنسنت ليو، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Kronos Research التايوانية، لـ Cointelegraph:

"تدفقات رأس المال المستمرة إلى صناديق ETF الفورية تسلّط الضوء على تزايد اعتبار البيتكوين ذهبًا رقميًا. المستثمرون يبحثون عن الاستقرار من خلال الندرة."

وأضاف:

"قليلًا قليلًا، يعزز البيتكوين مكانته كملاذ صامد في مشهد جيوسياسي متقلب."

أما صناديق الإيثر (ETH)، فقد سجلت أداءً متباينًا؛ إذ استقطب صندوق EFUT التابع لـ VanEck تدفقات بقيمة 98 مليون دولار، في حين خسر صندوق ETHE التابع لـ Grayscale نحو 26.7 مليون دولار في اليوم نفسه.

الأسواق تترقب إشارات صغيرة

وصف راي يوسف، الرئيس التنفيذي لمنصة NoOnes، انتعاش البيتكوين الأخير بأنه "ارتداد ارتياحي" وليس اختراقًا حقيقيًا، مدفوعًا أكثر بالاستقرار المؤقت من قناعة استثمارية متجددة.

وفي مذكرة أرسلها لـ Cointelegraph، قال يوسف إن الارتداد أشبه بـ"زفرة ارتياح من السوق بعد فترة من التوتر المستمر."

ورغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بقي المتداولون حذرين في ظل أسبوع حافل بالمؤشرات الماكرو الاقتصادية. ومن المتوقع أن تؤثر شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس، وتقرير التضخم (PCE)، على الاتجاه قصير الأجل.

وقال يوسف إن البيتكوين سيبقى على الأرجح في حالة تذبذب ضمن نطاق يتراوح بين 100,000 و106,000 دولار، مع وجود مقاومة قوية عند 106,200 دولار، وخطر الهبوط إلى 93,000 دولار إذا فشل مستوى الدعم عند 100,000 دولار.