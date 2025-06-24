شركة “WazirX” تحصل على تمديد قضائي لدفع خطة إعادة الهيكلة إلى الأمام!

وافقت المحكمة العليا في سنغافورة على منح منصة “WazirX” للعملات الرقمية مزيدا من الوقت لتقديم حجج إضافية بشأن خطة إعادة الهيكلة الخاصة بها، في خطوة تُبقي على آمال المنصة في التعافي قائمة بعد رفض المحكمة الأولي للخطة.

تأتي هذه التطورات بعد أشهر من تعرض المنصة، التي تخدم قاعدة كبيرة من المستخدمين في الهند، لاختراق كبير بلغت خسائره نحو 234.9 مليون دولار في يوليو الماضي.

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن نحو 6.6 مليون مستخدم من الوصول إلى أموالهم.

يمثل قرار المحكمة بتأجيل الحكم متنفسا لـ “WazirX”، التي تُشرف عليها شركة “Zettai” ومقرها سنغافورة، حيث ستواصل تقديم اجراءتها القانونية لتبرير الخطة.

وتشمل الخطة نقل العمليات إلى “بنما” من خلال كيان جديد يُدعى “Zensui Corporation”، وتفعيل نظام رموز الاسترداد لتعويض المستخدمين.

تُعدّ رموز الاسترداد أدوات دين رقمية تمثل أرصدة المستخدمين، وتتيح تتبع المطالبات غير المسددة.

وبحسب المنصة، قد تتيح الخطة للمستخدمين استرداد ما بين 75% و80% من أرصدتهم وقت الاختراق.

رغم أن أكثر من 93% من الدائنين وافقوا على الخطة خلال تصويت أُجري في أبريل، فإن المحكمة رفضت المصادقة عليها في يونيو، مشيرة إلى الحاجة لمزيد من المبررات.

ويأتي ذلك في ظل تشديد تنظيمي متزايد في سنغافورة، حيث حدد البنك المركزي موعد نهائي في 30 يونيو لتوقف منصات الكريبتو المحلية عن خدمة الأسواق الخارجية.

هذا وما زالت المنصة تواجه مسار قانوني معقد، وقد يؤدي أي فشل في إقناع المحكمة إلى تعطيل خطة التعويض، مما يُطيل أمد الأزمة المالية للمستخدمين.

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