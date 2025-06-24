شركة ماستركارد تنضم لتحالف USDG وتوسّع دعمها للعملات الرقمية المستقرة

أعلنت شركة “ماستركارد” انضمامها إلى شبكة الدولار العالمية (USDG)، وهو تحالف يهدف إلى تطوير عملات مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي، بمشاركة شركات مثل “Robinhood” و”Kraken”.

وقد أُطلق التحالف في نوفمبر 2024 من قبل شركة “Paxos” وشركاء آخرين، ويتيح لأعضائه سكّ عملة “USDG” مقابل تقاسم العوائد من الاحتياطي المدعوم غالبا عبر سندات الخزانة الأمريكية.

بالتوازي، أعلنت “ماستركارد” عن دعمها لعملتي PYUSD من “بايبال” وFIUSD من “Fiserv”، إلى جانب دعمها السابق لـUSDC من شركة “Circle”، رغم أن هذه العملات ليست جزء من تحالف “USDG”.

وأكد “راج دامودهاران”، نائب الرئيس التنفيذي في “ماستركارد”، أن الشركة ستدعم العملات المستقرة المنظمة والمطابقة لمعاييرها.

كجزء من هذا التوسع، ستضيف “ماستركارد” العملات المستقرة إلى شبكتها للتحويلات عبر الحدود “ماستركارد موف”، والتي تشمل شراكات مع شركات مثل “موني غرام”.

ولم يُعلن بعد ما إذا كانت الأخيرة ستدعم هذه العملات الرقمية المستقرة.

يأتي هذا التحرك بالتزامن مع زخم تشريعي جديد، إذ أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا قانون “GENIUS”، الذي يضع إطارا تنظيميا للعملات الرقمية المستقرة ويُنتظر مناقشته في مجلس النواب.

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