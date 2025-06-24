المؤسس المشارك للريبل “آرثر بريتو” يكسر صمته مع اقتراب حسم قضية الريبل أمام هيئة SEC

بعد صمت دام نحو 14 عام، خرج “آرثر بريتو”، المؤسس المشارك لشركة الريبل وLedger XRP، عن صمته عبر منشور جديد، في لحظة تتزامن مع اقتراب الفصل في الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد الشركة.

وقد أكد “ديفيد شوارتز”، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الريبل، صحة المنشور، نافيا حدوث أي اختراق.

يُعرف “بريتو” بخصوصيته الشديدة وابتعاده التام عن الإعلام والنقاشات العامة، ما دفع البعض إلى التشكيك في وجوده.

رغم ذلك، توثق السجلات القانونية والتصريحات الرسمية مشاركته الجوهرية في تأسيس الريبل وتطوير بنيتها التحتية.

يأتي هذا الظهور العلني النادر في وقت حساس، إذ تنتظر الأطراف المعنية حكم القاضية “أناليزا توريس” بشأن طلب تسوية مشترك، يُنهي القضية التي استمرت لسنوات.

ينص الاتفاق على توزيع غرامة قدرها 125 مليون دولار بين الطرفين، حيث تحصل الهيئة على 50 مليون دولار وتُعاد 75 مليون دولار إلى الريبل.

في حال الموافقة، ستُغلق القضية نهائيا وتُسقط كافة الطعون، مما يتيح للريبل المضي قدما دون قيود قانونية.

أما في حال الرفض، فقد تبقى الغرامة بأكملها سارية، مع استمرار القيود على مبيعات XRP المؤسساتية، مما يعيد القضية إلى أروقة المحاكم ويُطيل أمدها حتى عام 2026 أو أكثر.

تأتي هذه التطورات في ظل آمال كبيرة من المستثمرين بشأن احتمال موافقة الهيئة على صناديق تداول XRP، والتي تقدر احتمالات الموافقة عليها بـ95%، بحسب تقديرات المحللين.

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