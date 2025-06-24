مختبرات Aptos وJump Crypto تطلقان طبقة تخزين سحابي لامركزي لخدمات Web3

تام شمس - الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:24 مساءً - أعلنت مختبرات Aptos وJump Crypto عن شبكة تخزين سحابية جديدة مخصصة لتطبيقات Web3 واللامركزية وهو نظام يؤكد مطوروه أنه ينافس خدمات السحابة التقليدية.

تم الكشف عن الشبكة، التي تحمل اسم Shelby، يوم الثلاثاء، وهي منصة موزعة عالميًا مدعومة بتقنية Aptos ذات القدرة العالية على معالجة البيانات. وتتميز Shelby بكونها محايدة للسلاسل (chain-agnostic)، ما يجعلها متوافقة مع Ethereum وSolana وغيرها من الشبكات البلوكتشينية الكبرى.

تم تصميم Shelby للمطورين الذين يحتاجون إلى سرعة سحابة وإمكانية وصول عن بُعد لتطبيقات تتطلب قدرات عالية، مثل بث الفيديو، الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية (DePIN).

تُعرف مختبرات Aptos بأنها المطورة لشبكة Aptos البلوكتشينية، والتي تركز على قابلية التوسع والأداء. أما Jump Crypto، فهي الذراع المتخصصة في الأصول الرقمية لمجموعة Jump Trading، وتشارك بنشاط في الاستثمار المغامر وتطوير المشاريع البلوكتشينية والأصلية في مجال الكريبتو.

تأتي Shelby في سوق سحابي شديد التنافسية تهيمن عليه خدمات مثل Amazon Web Services المُرمزة (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud.

أبرز اللاعبين في سوق البنية التحتية السحابية العالمي في 2024. المصدر: Statista

قال براناف رافال، رئيس قسم الهندسة في Aptos، في تصريح لـ Cointelegraph إن Shelby تقدم أداءً مشابهًا لمنصات السحابة الرائدة، لكنها تمنح المطورين القدرة على "الاحتفاظ بالملكية، والتحكم في التسعير، وبرمجة منطق الأعمال على مستوى البروتوكول".

ارتفاع الطلب على التخزين مع توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي

عندما سُئل رافال عن دور الخدمات السحابية في دعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل المتطلبات الكبيرة لتخزين البيانات والحاجة المتزايدة إلى بنية تحتية لمراكز البيانات، أشار إلى أن الطلب العالمي على الطاقة لمراكز البيانات من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2030، بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة التي نقلتها S&P Global مؤخرًا.

هذه الزيادة في الطلب على البيانات تعزز الحاجة إلى حلول تخزين قابلة للتوسع وفعالة، مما يزيد الضغط على منصات السحابة لمواكبة التطورات.

وقال رافال:

"عندما يتم تفعيل البيانات، فإنها تبني عوالم جديدة وتغذي اقتصاديات وإبداعات وتنسيقات جديدة. بالنسبة للذكاء الاصطناعي، هذا يعني أن الوكلاء ليسوا أذكياء فقط، بل متصلين ببيانات حية وسياقية في أي وقت ومن أي مكان. أسواق بيانات الذكاء الاصطناعي المستضافة على Shelby تمكن المطورين من تدريب النماذج بشكل أسرع باستخدام بيانات ذات صلة يتم بثها عند الحاجة". =

