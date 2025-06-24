شركة العملات المشفرة التابعة لبومبليانو تجمع 750 مليون دولار للطرح العام عبر SPAC

تام شمس - الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:24 مساءً - جمعت شركة العملات المشفرة التابعة لأنطوني بومبليانو، ProCap، 750 مليون دولار بهدف إدراجها في البورصة الأمريكية من خلال الاندماج مع شركة الشيكات على بياض Columbus Circle Capital Corp.

وستظهر الشركتان المندمجتان تحت اسم ProCap Financial Inc.، مع مليار دولار من البيتكوين (BTC) في ميزانيتها العمومية بعد إتمام الصفقة، والمتوقع قبل نهاية هذا العام، بحسب ما أعلنت الشركتان يوم الإثنين.

وقال بومبليانو، الذي سيقود الشركة عند إدراجها، عبر منصة X: "ستركز ProCap Financial على شراء البيتكوين لإضافته إلى ميزانيتها العمومية، إلى جانب تطوير منتجات وخدمات تحقق الإيرادات والأرباح من هذا البيتكوين بمرور الوقت".

المصدر: Anthony Pompliano

تُعد Columbus شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، أي شركة وهمية يتم إنشاؤها للاستحواذ على أو الاندماج مع شركة خاصة قائمة لطرحها في السوق العامة، وكانت Financial Times قد أفادت في 13 يونيو أن الشركة ستأخذ ProCap إلى البورصة.

ProCap Financial تجمع 750 مليون دولار

أعلنت ProCap وColumbus أنهما جمعتا أكثر من 750 مليون دولار لإنجاز الصفقة، بما في ذلك 516.5 مليون دولار من حقوق الملكية و235 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل.

وحظيت عملية التمويل بدعم من وساطة العملات المشفرة FalconX، وشركة الخدمات المالية Blockchain.com، وإريك سيميلر، رئيس شركة Semler Scientific، وغيرها.

ProCap تنضم إلى قائمة الشركات المالكة للبيتكوين

ستنضم ProCap Financial إلى عشرات الشركات العامة التي اشترت وتحتفظ بالبيتكوين، وهو نموذج مستوحى من شركة البرمجيات Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy)، التي تمتلك أكبر حصة بيتكوين بين جميع الشركات بواقع 592,345 BTC بقيمة 62.3 مليار دولار.

ووفقًا لخططها لامتلاك مليار دولار من البيتكوين، ستكون ProCap ثامن أكبر شركة عامة حيازةً للبيتكوين، متجاوزةً Coinbase التي تحتفظ بـ9,267 BTC بقيمة تقارب 974 مليون دولار، بحسب بيانات Bitbo.

من بين الشركات العامة التي تمتلك أكبر حصة من بيتكوين، شركة جيم ستوب لتجارة الألعاب، التي بدأت بشراء بيتكوين الشهر الماضي. المصدر: Bitbo

وقد تنضم الشركة أيضًا إلى شركات مثل تكتل Trump Media التابع لدونالد ترامب، الذي يخطط لشراء بيتكوين بقيمة 2.5 مليار دولار للانضمام إلى قائمة الشركات التي تسعى لتقديم تعرض لوول ستريت على العملات المشفرة.

سباق الاكتتابات المشفرة العامة

تسعى شركات أخرى للطرح العام بسرعة، في ظل شهية السوق الواضحة للمنتجات ذات الصلة بالعملات المشفرة Twenty One Capital، شركة البنية التحتية لأسواق البيتكوين بقيادة مؤسس Strike جاك مالرز، تعتزم كذلك الإدراج العام قريبًا عبر الاندماج مع Cantor Equity Partners التابعة لـCantor Fitzgerald.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت منصة Tron التابعة لجاستن صن أنها ستُدرج في البورصة عبر الاندماج العكسي مع شركة الألعاب المدرجة في ناسداك SRM Entertainment، والتي ستغير اسمها إلى Tron Inc. وتستثمر 210 ملايين دولار في توكن TRX.

وتأمل هذه الشركات المدرجة في ركوب موجة نجاح شركة Circle Internet Group، مُصدرة العملات المستقرة، التي أدرجت أسهمها في 5 يونيو وارتفعت بأكثر من 670% منذ ذلك الحين.