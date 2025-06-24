 تقرير Elliptic: إغلاق سوق Huione يخلق 30 بديلاً له

تام شمس - الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:24 مساءً - أدى إغلاق سوق Huione Guarantee، أحد أكبر أسواق العملات المشفرة على الدارك نت، إلى انتقال مستخدميه إلى ما لا يقل عن 30 سوقًا بديلاً، حيث ضاعف أحدها قاعدة مستخدميه منذ مايو.

أُغلق Huione Guarantee في مايو بعد أن حظرت منصة تيليغرام آلاف الحسابات والقنوات المرتبطة به. وقالت شركة Elliptic في تقرير نُشر يوم الإثنين إن عدة أسواق على تيليغرام شهدت زيادة في أعداد المستخدمين بعد الإغلاق، لكن سوق Tudou Guarantee كان "المستفيد الرئيسي"، حيث استحوذ على معظم حجم معاملات Huione السابق.

وأوضحت Elliptic:

"لقد تضاعف عدد مستخدمي Tudou Guarantee، وأصبحت التدفقات الداخلة من العملات المشفرة مساوية تقريبًا لتلك التي كان يشهدها Huione Guarantee قبل إغلاقه."

برزت شركة Tudou Guarantee كمستفيد واضح من إغلاق شركة Huione Guarantee. المصدر: Elliptic

التجار ينتقلون أيضًا

إضافة إلى المستخدمين، انتقل العديد من التجار الذين كانوا ينشطون على Huione Guarantee إلى Tudou، حيث يعرضون بيانات مسروقة وخدمات غسيل أموال وسلعًا محظورة وغيرها من الخدمات التي تساعد المحتالين في استهداف الضحايا.

وذكرت Elliptic أنها تراقب أكثر من 30 سوقًا مظلمًا آخر على تيليغرام شهدت زيادة في أعداد المستخدمين وحجم المعاملات بعد إغلاق Huione Guarantee.

وأشارت إلى أن Huione Guarantee يمتلك حصة 30% في Tudou بعد استحواذه عليها في ديسمبر الماضي.

يُتيح تودو للمستخدمين فرصة شراء جميع أنواع الخدمات غير المشروعة، بما في ذلك البيانات المسروقة للبيع وغسيل الأموال. المصدر: Elliptic

Elliptic تؤكد: Huione Guarantee انتهى فعليًا

بينما أفاد محللو Chainalysis بأن الأنشطة المرتبطة بـ Huione Guarantee لم تتراجع بعد الإغلاق المعلن بل زادت، تؤكد Elliptic أن هناك خلطًا بين Huione Guarantee وبين شركات أخرى تابعة لمجموعة Huione، خاصة Huione Pay، وهي منصة مدفوعات كبيرة في كمبوديا تدير مكاتب فعلية وتقبل العملات المشفرة وتساعد في غسيل عائدات الاحتيال الإلكتروني.

أعلنت شركة إليبتيك أن معاملات ضمان هويون انخفضت بشكل كامل بعد الإغلاق. المصدر: Elliptic

وقالت Elliptic إن خدمات الضمان الخاصة بـ Huione Guarantee المتعلقة بمعاملات تيثر (USDT) "انخفضت إلى مستويات هامشية" بحلول أواخر مايو، وإن المعاملات توقفت فعليًا بعد الإغلاق.

نمو مستمر في أسواق الدارك نت

أضافت Elliptic أن إسقاط Huione Guarantee أحدث "صدمة قوية في منظومة أسواق الضمان"، لكنه فتح المجال أمام منافسين آخرين لتعزيز عملياتهم.

"سيكون من الضروري تنفيذ عمليات إزالة مستمرة وعلى نطاق واسع لهذه الأسواق من تيليغرام لوقف هذه العناصر الأساسية التي تمكّن وباء الاحتيال العالمي."