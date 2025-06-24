ارتفعت أسهم شركة Panther Metals بنسبة 21%

تام شمس - الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:24 مساءً - أعلنت شركة Panther Metals Plc، المتخصصة في استكشاف المعادن، عن اعتمادها استراتيجية خزانة بيتكوين تجمع بين الأصول التقليدية في مجال التعدين وحيازات البيتكوين، مما أدى إلى ارتفاع سهمها يوم الإثنين.

وفي بيان رسمي، كشفت الشركة المدرجة في المملكة المتحدة عن خطتها لشراء بيتكوين بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني (5.4 ملايين دولار) ضمن حساب واستراتيجية خزانة البيتكوين الخاصة بها.

وستستخدم الشركة ما قيمته 1.3 مليون جنيه إسترليني (1.75 مليون دولار) من البيتكوين (BTC) كضمان لاستكمال صفقة استحواذها على رواسب Pick Lake المعدنية في أونتاريو، كندا.

وقالت الشركة: "يتيح لنا ذلك استكمال صفقة Pick Lake مع الحفاظ على تعرضنا الكامل للبيتكوين."

وتمثل هذه الخطوة رؤية جديدة للبيتكوين باعتباره "رأس مال منتج" بدلاً من كونه أصلاً يُحتفظ به بشكل سلبي كما هو الحال لدى شركات خزانة البيتكوين الأخرى.

وأوضحت الشركة أن مخزونها من السلع المادية، بما في ذلك المعادن الحرجة والذهب والمعادن الثمينة الأخرى، سيواصل النمو بدعم من خزانة البيتكوين، التي سيتم توسيعها أيضًا.

وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة دارين هايزلوود: "ستتيح لنا هذه المقاربة الهجينة الاستفادة من البيتكوين لتمويل مشروعات معدنية عالية الجودة مع تقليل تأثير التخفيف على مساهمينا، بفضل الشروط الأكثر جاذبية التي يوفرها الفضاء الرقمي."

وأضاف: "في بيئة اليوم التضخمية وأسواق رأس المال المتقلبة، يوفر البيتكوين وسيلة تحوط فريدة ضد مخاطر العملات الورقية."

مزيج المعادن والعملات الرقمية

تُعتبر Pick Lake جزءًا من مشروع Winston الأكبر، الذي يحتوي على حوالي 85% من الموارد المعدنية الإجمالية للمشروع.

ويُوصف مشروع Winston بأنه "مشروع متعدد المعادن في مرحلة متقدمة يضم الزنك والنحاس والمعادن الثمينة، ويمثل فرصة لإعادة تطوير التعدين عالي الجودة وبناء الموارد."

ويُعد الزنك معدنًا حرجًا وأساسيًا في طلاء الفولاذ وتكنولوجيا البطاريات.

وقال هايزلوود: "من خلال المزج بين استقرار الموارد المادية ومرونة رأس المال الرقمي، تبني Panther شركة قادرة على الازدهار خلال الدورات الاقتصادية والبقاء في الطليعة."

خريطة بحيرة بيك وبحيرة وينستون. المصدر: Superior Lake

أسهم Panther Metals تقفز

تفاعل المستثمرون مع الخبر بإيجابية، حيث قفز سهم Panther Metals Plc المُرمز (PALM) بنسبة 21% في بورصة لندن يوم الإثنين.

وسجل سهم Panther ارتفاعًا بنحو 125% خلال الشهر الماضي و55% خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات Google Finance.

سعر PALM خلال 5 أيام. المصدر: Google Finance

الشركات مستمرة في التراكم

يتزايد عدد الشركات التي تعتمد البيتكوين ضمن خزائنها بشكل ملحوظ. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن رجل الأعمال العقاري غرانت كاردون عن أول عملية شراء بيتكوين لشركته، بإضافة 1000 بيتكوين إلى خزانتها.

وفي الوقت نفسه، تواصل شركات مثل Strategy التابعة لمايكل سايلور، وMetaplanet اليابانية، تعزيز مقتنياتها، لترتفع إلى 592,345 بيتكوين و11,111 بيتكوين على التوالي.