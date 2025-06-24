شركة “Circle” تصل إلى تقييم 66 مليار دولار متجاوزة بذلك عرض العملة الرقمية المستقرة USDC

سجلت شركة “Circle”، المُصدرة للعملة الرقمية المستقرة USDC، قيمة سوقية قدرها 66.9 مليار دولار، متجاوزة بذلك العرض المتداول من عملتها الرقمية المستقرة والبالغ قيمتها 61.3 مليار دولار.

يأتي هذا الارتفاع مدفوع بتزايد ثقة المستثمرين عقب إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون العملات المستقرة الجديد (GENIUS)، والذي من المتوقع أن يشكّل أول إطار تنظيمي شامل لهذه الأصول في الولايات المتحدة.

شهد سهم شركة “Circle” والذي يرمز له بـ (CRCL) ارتفاع بنسبة 10% في جلسة الاثنين، ليغلق عند 263.45 دولار، محققة مكاسب إجمالية بلغت 800% منذ طرحها في أوائل يونيو.

وقد ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 80% خلال الأسبوع الماضي وحده، مدعومة بإعلان شركة “Fiserv” عن نيتها إطلاق عملة مستقرة مدعومة بالبنية التحتية لشركة “Circle” بحلول نهاية العام.

القانون الجديد يفرض متطلبات تنظيمية صارمة، تشمل الدعم الكامل للعملات، تدقيقات دورية، وموافقة الجهات التنظيمية، مما يمهد الطريق لدخول البنوك وشركات التكنولوجيا المالية إلى القطاع.

رغم الزخم، يثير تقييم “Circle”، الذي يقارب تقييم كوين بيس البالغ 78 مليار دولار، بعض المخاوف من فقاعة محتملة.

حيث يرى بعض المحللين مبالغة تستند إلى توقعات مستقبلية أكثر من أسس مالية حالية.

يأتي هذا في سياق توسع شامل في سوق العملات المستقرة، الذي بلغ حجمه الإجمالي أكثر من 251 مليار دولار، بزيادة تقارب 5.7 مليار دولار خلال 30 يوم الماضية.

واستحوذت التيثر (USDT) على 62% من السوق بإجمالي عرض 156 مليار دولار، تليها USDC بحصة 24%، مما يعزز مكانة شركة “Circle” كلاعب رئيسي في هذا القطاع المزدهر.

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