سعر البيتكوين يستوعب موجة بيع ضخمة دون الانهيار

ارتفعت قيمة سعر البيتكوين مجددا لتتجاوز 105,000 دولار، مدفوعة بانحسار التوترات في الشرق الأوسط.

إلا أن الأهم من الارتفاع السعري كان قدرة السوق على امتصاص موجة بيع كبيرة دون أن يتعرض السعر للانهيار.

فقد شهد السوق بيع نحو 720,000 بيتكوين منذ منتصف أبريل، معظمها من حاملي العملات قصيري الأجل.

وبحسب محلل البلوكشين “أكسل أدلر جونيور”، فإن هذه العمليات أدت إلى زيادة قدرها 66 مليار دولار في الحد الأقصى المُحقق لأرصدة العملات المحتفظ بها لأقل من شهر، مما يشير إلى تحقيق أرباح كبيرة من قبل البائعين.

ومع ذلك، لم تؤد هذه الموجة إلى ضغوط هبوطية حادة، إذ استوعبها المشترون الجدد.

ويشير “أدلر” إلى أن الطلب القوي ساهم في إبقاء حركة السعر ضمن نطاق ضيق خلال الأسابيع الأخيرة.

كما أن مؤشرات الأرباح والخسائر في شبكة UTXO تُظهر تراجع كبير في عمليات البيع المربحة، ما يعكس احتمالية انتهاء موجة البيع وعودة التجميع.

التحسن الأخير في المزاج العام للأسواق يعود أيضا إلى إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وهو ما خفف من المخاوف الجيوسياسية.

وقد عزز هذا الإعلان الثقة لدى المستثمرين، الذين أبدوا تفاؤل حذر بإمكانية استعادة الزخم الصعودي للبيتكوين.

حاليا، سجل سعر البيتكوين ارتفاع يومي بنسبة 3.8% ليصل إلى نحو 105,300 دولار، رغم أنها لا تزال منخفضة بنسبة 1.1% على مدار الأسبوع، وبنحو 1.7% خلال 30 يوم الماضية.

ويُذكر أن العملة غالبا ما تواجه ضغوط موسمية في الربع الثالث، إلا أن دورات السوق السابقة أظهرت تعافي قوي لاحق في نهاية العام.

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