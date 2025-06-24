مجموعة VMS تدير 4 مليارات دولار وتبدأ الاستثمار في العملات الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 24 يونيو 2025 12:48 مساءً - أفادت تقارير بأن مكتب عائلات متعددة مقره هونغ كونغ، يدير أموال بعض أغنى العائلات في المدينة، يستعد لدخول عالم العملات الرقمية للمرة الأولى.

تسعى الشركة، التي تدير أصولًا بقيمة 4 مليارات دولار، إلى استثمار ما يصل إلى 10 ملايين دولار في استراتيجيات Re7 Capital، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرغ يوم الإثنين. ومع ذلك، لم يتم تحديد حجم التخصيص بشكل نهائي بعد.

المصدر: VMS Group

وقال إلتون تشيونغ، الشريك الإداري في مجموعة VMS، لبلومبرغ:

"يأتي هذا القرار في إطار تحركاتنا الأخيرة لتنويع استثماراتنا في أصول أكثر سيولة."

وأضاف تشيونغ أن الشركة حققت مكاسب كبيرة في الاستثمارات في الأسهم الخاصة وغيرها من الاستثمارات طويلة الأجل، لكنها تواجه صعوبة في الخروج من تلك الاستثمارات مع بقاء المزيد من الشركات خاصة لفترات أطول.

تنظيمات مشجعة تدعم التوسع

وأرجع تشيونغ قرار الدخول إلى العملات الرقمية إلى زيادة الطلب وظهور بيئة تنظيمية داعمة.

وقال: "رأينا أن الوقت أصبح مناسبًا بفضل تنامي الطلب، ووضوح الدعم التشريعي والحكومي من عدة ولايات قضائية، إلى جانب دعم واعتماد من مؤسسات كبرى."

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة VMS اختارت الاستثمار بشكل غير مباشر من خلال Re7 Capital بدلاً من الاستثمار المباشر في الأصول الرقمية. وتُعد Re7 Capital شركة متخصصة في استثمارات الأصول الرقمية وتركز على توليد العائد من خلال التمويل اللامركزي واستراتيجيات العملات الرقمية الأخرى.

وحاولت كوينتيليغراف التواصل مع مجموعة VMS لكنها لم تتلقَ ردًا حتى وقت النشر.

هونغ كونغ تخفف القيود لتنشيط الابتكار الرقمي

اتخذت هونغ كونغ مؤخرًا خطوات تنظيمية لدعم الابتكار في قطاع العملات الرقمية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، ورد أن الحكومة بدأت في استخدام بروتوكول Chainlink للترابط بين السلاسل لاستكشاف فرص لمبادرة عملتها الرقمية للبنك المركزي.

وفي 4 يونيو، سمح المنظمون في هونغ كونغ للمستثمرين المحترفين بتداول المشتقات المتعلقة بالعملات الرقمية، كجزء من خطتهم لتوسيع المنتجات المقدمة لهذه الفئة من المستثمرين.

وفي مايو، أقر المجلس التشريعي في هونغ كونغ مشروع قانون يسمح للشركات بإصدار عملات مستقرة مدعومة بعملات ورقية بحلول نهاية العام.

شركات هونغ كونغ تبدأ بتكديس العملات الرقمية

بدأت الشركات في هونغ كونغ بالفعل في إضافة العملات الرقمية إلى خزائنها. ففي الأسبوع الماضي، أصبحت MemeStrategy، وهي شركة استثمارية تديرها 9GAG، أول شركة مدرجة علنًا في المنطقة تستثمر في سولانا (Solana)، بعد شرائها أكثر من 2400 توكن SOL بقيمة 368,000 دولار.

وفي مايو، اشترت شركة DDC Enterprise المتخصصة في بيع الوجبات الجاهزة 21 بيتكوين كجزء من استراتيجيتها الأكبر لتجميع 5000 بيتكوين خلال السنوات الثلاث المقبلة.