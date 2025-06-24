من هو آرثر بريتو "شبح" ريبل الذي كسر صمته بعد 14 عامًا؟

تام شمس - الثلاثاء 24 يونيو 2025 12:48 مساءً - آرثر بريتو، المؤسس المشارك الغامض لشركة ريبل، نشر أول منشور علني له منذ أن ساعد في تأسيس الشركة المتخصصة في البلوكتشين عام 2011.

نشر بريتو على منصة X يوم الإثنين لأول مرة منذ إنشاء حسابه في أغسطس 2011، حيث شارك رمزًا تعبيريًا لوجه بدون فم، والذي يُستخدم عادةً للدلالة على الصمت أو الذهول، لكن معناه قد يختلف بحسب السياق.

وأكد ديفيد شوارتز، المؤسس المشارك الآخر لريبل، عبر X أن المنشور على حساب بريتو "لم يكن نتيجة اختراق أو خرق أمني".

المصدر: Arthur Britto

ما الذي يُعرف به آرثر بريتو؟

إلى جانب شوارتز ومؤسس Mt. Gox جيد مكالب، أسهم بريتو في إنشاء دفتر XRP Ledger، الذي أُطلق عام 2012، وساهم لاحقًا في إضافة عملته الرمزية XRP.

كما شارك في تأسيس NewCoin مع شوارتز ومكالب وكريس لارسن، قبل أن تُعاد تسميتها إلى OpenCoin ثم إلى Ripple Labs، حيث تولى لاحقًا دور مستشار. ويُعرف بريتو أساسًا بكونه "شبحًا"، فلا توجد صور مؤكدة له، ولم يُجرِ أي مقابلات أو تصريحات علنية (باستثناء منشوره الرمزي)، ويبدو أنه يبذل جهده للبقاء بعيدًا عن الأضواء.

كما يُذكر اسمه كمؤسس ورئيس لشركة PolySign المتخصصة في بنية البلوكتشين التحتية. وتشير مستندات أعمال بورصة Bitstamp إلى أن بريتو كان مديرًا بها في مايو 2014، قبل إنهاء دوره في سبتمبر 2015. ورد اسمه في وثائق عدد من القضايا أمام المحاكم الأميركية، بما في ذلك دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ضد Ripple Labs، لكنه ذُكر فقط بوصفه أحد مبتكري XRP.

كما رفع بريتو دعوى قضائية ضد مكالب عام 2015 في كاليفورنيا، بدعوى خرق عقد بسبب تأسيس مكالب لشركة Stellar، التي زعم أنها نسخت كود ريبل.

المصدر: David Schwartz

أثار غموض بريتو نظريات مؤامرة تزعم أنه غير موجود، لكن كثيرين أكدوا أنه شخص حقيقي ويفضل البقاء بعيدًا عن الأنظار.

وقال شوارتز في منشور عبر X في نوفمبر: "إنه إنسان منفصل ومتميز بذاته. لكنه شديد الخصوصية".

وذكرت The Block عام 2019 أن فريق الاتصالات في ريبل أوضح أن سبب خصوصية بريتو يعود إلى أن "الإدارة يمكن أن تكون مرهقة"، وأنه "شخص انطوائي وشديد الخصوصية" ولا يرغب في أن يكون شخصية عامة لأسباب شخصية.

XRP يرتفع بأكثر من 8%

ارتفع سعر XRP بنسبة 8.1% خلال الـ 24 ساعة الماضية، جاء معظمها خلال الـ 14 ساعة التي أعقبت منشور بريتو على X، حتى وقت كتابة هذه السطور.

وصل XRP إلى أدنى مستوى له خلال 24 ساعة عند 1.97 دولار يوم الإثنين في الساعة 5 مساءً بتوقيت UTC أي بعد ساعة من منشور بريتو لكنه صعد لاحقًا إلى حوالي 2.20 دولار.

مع ذلك، تزامن التوقيت مع انتعاش السوق بدعم من تجدد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وإيران.