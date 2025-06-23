شركة "Cardone Capital" تضيف 1000 بيتكوين وتتطلع إلى المزيد: التفاصيل

أعلنت شركة “Cardone Capital” عن أول استثمار لها في البيتكوين بإضافة 1000 بيتكوين إلى ميزانيتها العمومية، في خطوة وصفها الرئيس التنفيذي، “جرانت كاردون”، بأنها تمثل دمج غير مسبوق بين العقارات والبيتكوين.

وتهدف الشركة إلى توسيع حيازتها إلى 3000 بيتكوين إضافية خلال العام.

تُقدَّر قيمة الشراء بنحو 101 مليون دولار، مما يضع ك”Cardone Capital” في موقع متقدم بين الشركات المالكة للأصل الرقمي، متفوقة على شركات تعدين كبرى مثل “كور ساينتيفيك” و”كايفر ماينينغ”، بحسب بيانات “BiTBO”.

وفي إطار استراتيجيتها المزدوجة، أطلقت الشركة في مايو صندوق 10X ميامي ريفر بيتكوين، الذي يجمع بين عقار متعدد الوحدات في ميامي واستثمار بقيمة 15 مليون دولار في البيتكوين.

وتقوم الفكرة على استخدام التدفقات النقدية العقارية لشراء المزيد من العملات المشفرة.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة “ميتابلانيت” عن شراء 1111 بيتكوين إضافية، لترتفع حيازاتها إلى 11,111 وحدة بقيمة تقارب 1.12 مليار دولار.

أما “مايكل سايلور”، مؤسس شركة “ستراتيجي”، فواصل التلميح إلى عمليات شراء مستقبلية عبر منشورات دورية، مع وصول قيمة خزانة الشركة إلى نحو 61 مليار دولار.

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