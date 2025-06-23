مديرو صناديق التحوط في الكريبتو يسعون لجمع 100 مليون دولار لصندوق احتياطي BNB

تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 08:20 مساءً - أفاد تقرير جديد أن مديري صناديق التحوط في العملات الرقمية يهدفون إلى جمع 100 مليون دولار للاستثمار في عملة BNB التابعة لمنصة Binance، في خطوة تُرى على أنها تحاكي استراتيجية مايكل سايلور الخاصة باحتياطي البيتكوين.

ويقود هذه الجهود كل من باتريك هورسمان، وجوشوا كروجر، وجوناثان باش، وهم مسؤولون تنفيذيون سابقون في شركة كورال كابيتال هولدينغز، وفقًا لما نقلته بلومبرغ يوم الإثنين. وكانت كورال كابيتال شركة رأس مال مغامر استحوذت عليها DNA Fund في عام 2024.

ووفقًا لبلومبرغ، يخطط التنفيذيون لإتمام جولة التمويل خلال هذا الشهر والبدء في تجميع BNB من خلال كيان جديد يُدعى Build & Build Corporation، والذي يسعى لأن يُدرج في بورصة ناسداك.

تبلغ قيمة عملة BNB حاليًا نحو 630 دولارًا. المصدر: Cointelegraph.



وتُعتبر BNB خامس أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية الإجمالية، حيث تبلغ قيمتها السوقية 87.8 مليار دولار وفقًا لـ CoinMarketCap. وتُعد BNB الرمز الأصلي لسلسلة BNB Beacon Chain وتُستخدم كرمز خدمات ضمن منظومة Binance.

وفي مايو، توقعت شركة إدارة الأصول Standard Chartered أن سعر BNB قد يتضاعف أكثر من مرتين هذا العام بفضل زيادة النشاط على الشبكة.

استنساخ استراتيجية مايكل سايلور مع البيتكوين

ذكرت بلومبرغ أن شركة Build & Build Corporation، التي تستعد للإطلاق، تسير على خطى استراتيجية تخصيص البيتكوين التي اتبعتها MicroStrategy بقيادة مايكل سايلور، والتي مكنت الشركة من جمع أكثر من 592,000 بيتكوين خلال السنوات الخمس الماضية. ويتضمن ذلك شراءً جديدًا بقيمة 26 مليون دولار من البيتكوين الأسبوع الماضي رغم التوترات الجيوسياسية.

وتبنت العديد من الشركات المدرجة في البورصات العامة استراتيجيات مشابهة، عبر إضافة البيتكوين إلى ميزانياتها العمومية وتعزيز القيمة المتزايدة للأصل الرقمي.

وأعلنت شركة Metaplanet، أكبر شركة يابانية لحيازة احتياطي البيتكوين، يوم الإثنين عن شراء إضافي لـ 1,111 بيتكوين، ليصل إجمالي ما تملكه إلى 11,111 بيتكوين.

وفي أبريل، ظهرت شركة 21 Capital المتخصصة في استحواذ البيتكوين من الخفاء بدعم من لاعبين كبار مثل Cantor Fitzgerald، وSoftBank، وTether، وBitfinex. وكما أوردت Cointelegraph، نقلت Tether وBitfinex مؤخرًا 3.9 مليار دولار من البيتكوين إلى الشركة الجديدة.

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