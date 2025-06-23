 آدم باك: اتجاه خزائن بيتكوين هو "موسم العملات البديلة الجديد" لمضاربي الكريبتو

تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 08:20 مساءً - قال آدم باك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Blockstream ومخترع تقنية Hashcash، يوم الإثنين إن تبني الشركات العامة لبيتكوين كخزانة احتياطية أصبح بمثابة "موسم العملات البديلة الجديد" لمضاربي العملات المشفرة.

وأضاف باك: "موسم خزائن بيتكوين هو موسم العملات البديلة الجديد للمضاربين"، متابعًا: "حان الوقت للتخلص من العملات البديلة مقابل بيتكوين أو خزائن بيتكوين".

وأوضح باك أن شركات خزائن بيتكوين تشتري BTC بشكل متكرر بهدف زيادة كمية بيتكوين لكل سهم، معتمدة على أساليب تمويل متنوعة مثل عروض السندات القابلة للتحويل لتكديس المزيد من العملة المشفرة الأولى في العالم، مما يجعلها جذابة للمستثمرين.

تأتي تعليقاته وسط موجة متنامية من تبني بيتكوين على المستوى المؤسسي، حيث تضاعف عدد الشركات العامة التي تحتفظ ببيتكوين منذ 5 يونيو.

المصدر: Adam Back

ووفقًا لموقع BitcoinTreasuries.NET، أصبحت 240 شركة عامة على الأقل تحتفظ ببيتكوين في ميزانياتها العمومية، ارتفاعًا من 124 شركة قبل أسابيع قليلة فقط، وتمثل هذه الشركات ما يقرب من 3.96% من إجمالي المعروض من BTC.

مصدر: BitcoinTreasuries.NET

وكان باك قد توقع سابقًا أن يؤدي تبني المؤسسات والحكومات إلى جعل بيتكوين فرصة سوقية بقيمة 200 تريليون دولار، مع تسارع شركات خزائن بيتكوين لقيادة ما يُعرف بمرحلة "فرط تبني بيتكوين" وهي مستقبل نظري تصبح فيه بيتكوين العملة العالمية الأكبر بدلاً من العملات الورقية بسبب خصائصها التضخمية.

ميتابلانيت، مايكروستراتيجي، قسط، مقارنة ببيتكوين. المصدر: 10X Research

ومع ذلك، تثير شركات خزائن بيتكوين مخاوف متزايدة بين المساهمين. على سبيل المثال، ارتفع علاوة بيتكوين في شركة الاستثمار اليابانية Metaplanet إلى 596,154 دولارًا في 27 مايو، مما يعني أن المساهمين يدفعون أكثر من خمسة أضعاف السعر للحصول على تعرض لبيتكوين عبر أسهم Metaplanet.

استثمارات بيتكوين قد تعوض خسائر العملات البديلة

مع ذلك، جادل باك بأن الشركات التي تركز على بيتكوين قد توفر مسارًا ممكنًا لتعويض خسائر العملات البديلة. وقال في رد عبر منصة X يوم الإثنين: "كنت أشجعهم على إيجاد مخرج من العملات البديلة»، مضيفًا: «ربما يتمكنون من تعويض خسائرهم بالتحول إلى بيتكوين عبر شركات الخزائن".

تبني الشركات يتسارع

تواصل وتيرة تبني الشركات لبيتكوين التسارع. ففي 12 يونيو، أعلنت شركة Mercurity Fintech Holding المدرجة في بورصة ناسداك عن خطط لجمع 800 مليون دولار لتأسيس خزينة بيتكوين طويلة الأجل. وفي 9 يونيو، كشفت شركة The Blockchain Group ومقرها باريس عن خطط لجمع 340 مليون دولار لخزانة بيتكوين، مما يعكس تنامي اهتمام المؤسسات في أوروبا.

ورغم ضعف الزخم، فإن العملات البديلة تستفيد أيضًا من تبني المؤسسات. ففي 11 يونيو، أفاد Cointelegraph أن شركة Interactive Strength، المصنعة لمعدات اللياقة البدنية المدرجة في ناسداك، أعلنت عن خطط لجمع 500 مليون دولار لتأسيس خزينة توكن Fetch.ai مُرمز (FET).