شركة Canaan المنتجة لأجهزة تعدين البيتكوين تبدأ إنتاجها التجريبي في الولايات المتحدة وتنسحب من قطاع الذكاء الاصطناعي

تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 08:20 مساءً - أعلنت شركة Canaan، المصنعة لرقائق التطبيقات المتخصصة (ASIC) لتعدين البيتكوين، عن إتمام أول عملية إنتاج تجريبية لها في الولايات المتحدة، إلى جانب تخليها عن جهود تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي كجزء من إعادة هيكلة استراتيجية تهدف إلى تركيز أعمالها.

وقال ممثل عن Canaan في بيان أُرسل إلى Cointelegraph يوم الإثنين إن الشركة "أكملت بنجاح تشغيلًا تجريبيًا للإنتاج في الولايات المتحدة"، مشابهًا لعملياتها في ماليزيا. وأضاف البيان أن الشركة أوقفت أعمالها في قطاع أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي في إطار "إعادة توجيه استراتيجية تهدف إلى تعزيز تركيزها".

وصرّح نانغينغ تشانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Canaan:

"أعتقد أن مضاعفة جهودنا في مجال البنية التحتية للعملات المشفرة وتعدين البيتكوين هو المسار الاستراتيجي الأمثل لشركة Canaan."

وأقر ممثل Canaan بأن تكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة أعلى، لكنه أشار إلى أن الشركة تعتبر "هذه المبادرة ليست مجرد تحوط ضد الرسوم الجمركية، بل استثمارًا استراتيجيًا محتملاً في تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل".

وأضافت الشركة أن الإنتاج بالقرب من السوق الأمريكية سيسهم في تحسين دورات التسليم، والاستجابة بسرعة أكبر للطلب المحلي، ومواجهة أي تغييرات جيوسياسية أو تنظيمية مستقبلية.

تُسيطر Canaan على 2.1% من سوق أجهزة ASIC لتعدين البيتكوين. المصدر: Cambridge Digital Mining Industry Report

تأتي هذه التصريحات بعد تقارير أفادت بأن Bitmain و Canaan و MicroBT والتي تُنتج مجتمعة غالبية أجهزة تعدين البيتكوين في العالم بدأت نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

التوسع في الولايات المتحدة خطوة طويلة الأجل

أوضح ممثل Canaan أن الإنتاج في الولايات المتحدة يمثل جزءًا من جهود طويلة الأجل، وليس مجرد استجابة للرسوم الجمركية:

"نعمل بنشاط على تحسين هيكل التكلفة لدينا في الولايات المتحدة بهدف الحد من تكاليف الإنتاج."

وأضاف أن منتجات الشركة المصنعة في ماليزيا تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 10%. أما بالنسبة للمكونات المستوردة والمواد الخام، فالوضع أقل وضوحًا، مما يجعل التخطيط للنفقات أمرًا معقدًا.

لذلك، فإن توسع Canaan في الولايات المتحدة "سيعتمد في النهاية على تحقيق الجدوى التجارية من خلال مزيج من إدارة التكاليف، والطلب من العملاء، ووضوح البيئة الجمركية."

التزام Canaan بالامتثال

أكدت الشركة التزامها بالمعايير الأمنية الوطنية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أجهزتها المصدرة إلى السوق الأمريكي يتم تصنيعها في ماليزيا وتحمل شهادات من الجهات المحلية. وأضاف الممثل:

"إذا توسعنا بشكل أكبر في الإنتاج داخل الولايات المتحدة، فإننا نعتزم ضمان توافق عملياتنا مع المعايير الأمريكية المتطورة للتكنولوجيا والأمن."

تأتي هذه التصريحات بعد أن أوقفت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في نوفمبر 2024 تسليم آلاف أجهزة ASIC من Bitmain، في أعقاب تحقيق حول علاقات محتملة مع شركة Huawei الخاضعة للعقوبات الأمريكية.