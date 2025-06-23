استراتيجية سايلور تشتري بيتكوين بقيمة 26 مليون دولار رغم تراجع الأسعار بسبب المخاوف الجيوسياسية

تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 08:20 مساءً - كشفت شركة Strategy، أكبر مستثمر عام في بيتكوين في العالم بقيادة مايكل سايلور، عن أحدث عمليات شرائها من العملة الرقمية، في وقت انخفض فيه سعر بيتكوين استجابةً لتصاعد المخاوف الجيوسياسية الأسبوع الماضي.

اشترت الشركة 245 بيتكوين (BTC) بقيمة 26 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الأحد، بحسب إفصاح قُدِّم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) يوم الاثنين.

بلغ متوسط تكلفة البيتكوين الواحد في هذه الصفقة الأخيرة 105,856 دولارًا، في حين انخفضت عملة بيتكوين من نحو 108,900 دولار في 16 يونيو إلى أدنى مستوى أسبوعي لها دون 99,000 دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.

مقتطف من نموذج 8-K المقدم من Strategy. المصدر: SEC

رفعت عمليات الشراء الأخيرة، بما في ذلك صفقة شراء بقيمة مليار دولار مؤخرًا، إجمالي مقتنيات الشركة إلى 592,345 بيتكوين، تم شراؤها بنحو 41.9 مليار دولار بمتوسط سعر 70,681 دولارًا للبيتكوين الواحد.

شراء عند القمم فقط؟

تُعد هذه الصفقة من أصغر عمليات شراء الشركة خلال الأشهر الأخيرة، والأصغر منذ مارس حين اشترت الشركة 130 بيتكوين مقابل 10.7 مليون دولار.

وكما في صفقة مارس، جاءت عملية الشراء الأخيرة أثناء تراجع في الأسعار، ما دفع بعض المراقبين للتساؤل عن سبب عدم استغلال الشركة الأسعار المنخفضة لشراء كمية أكبر.

مشتريات بيتكوين الزمنية من Strategy منذ 24 فبراير 2025. المصدر: Strategy

نهج الشركة في الشراء بكميات أكبر عند أسعار أعلى يتماشى مع فلسفة سايلور في تراكم بيتكوين وتعهداته بـ "الشراء عند القمم إلى الأبد".

وفي أواخر عام 2024، تعهد سايلور بمواصلة شراء بيتكوين عند أعلى الأسعار مهما بلغ السعر.

وقال: "أنا متأكد أنني سأشتري بيتكوين بسعر مليون دولار للقطعة — وربما بمليار دولار يوميًا عند هذا السعر".

عائد بيتكوين لدى Strategy يصل إلى 19% منذ بداية العام

بعد عمليات الشراء الأخيرة، حافظت الشركة على عائدها من بيتكوين، وهو مؤشر يعكس النسبة المئوية للزيادة في قيمة مقتنياتها من العملة خلال فترة زمنية محددة.

وبحسب بيانات الشركة، بلغ عائد بيتكوين لديها منذ بداية العام حتى تاريخه 19.2% بعد الشراء الجديد، بزيادة طفيفة بنسبة 0.01% عن العائد بعد صفقة المليار دولار الأخيرة المُعلن عنها في 16 يونيو.

مقاييس بيتكوين الاستراتيجية اعتبارًا من 16 يونيو 2025. المصدر: Strategy

تهدف الشركة إلى تحقيق عائد سنوي قدره 25% بنهاية 2025، بعدما رفعت مستهدفها السابق من 15% في الأول من مايو.

وجاء إعلان الشراء الأخير بعد أن رفع سايلور توقعاته طويلة الأجل يوم السبت، متنبئًا بأن يصل سعر بيتكوين إلى 21 مليون دولار خلال 21 عامًا.