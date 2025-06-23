مستثمر يحقق ما يقرب من 30 مليون دولار من بيتكوين اشتراها عام 2013

تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 08:20 مساءً - حقق أحد مالكي بيتكوين الأذكياء أرباحًا تقارب 30 مليون دولار بعد أن احتفظ بعملاته الرقمية لأكثر من عقد، في دليل جديد على إمكانات الاستثمار طويل الأجل للأصل الرقمي.

وبحسب بيانات Whale Alert، باع المستثمر المجهول 300 بيتكوين (BTC) مقابل 29.8 مليون دولار يوم الأحد، بعد احتفاظه بها لأكثر من 11 عامًا. ويُعتقد أن المستثمر اشترى تلك العملات في عام 2013 مقابل حوالي 60,000 دولار، ما يعني أنه حقق ربحًا يزيد عن 29 مليون دولار.

بيع مستثمر بيتكوين بعد 11 عامًا. المصدر: Whale Alert

لا يزال أداء بيتكوين على مدى العقد الماضي يتفوق بشكل كبير على الأصول التقليدية. فخلال السنوات العشر الأخيرة، ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 40,600%، مقارنة بارتفاع 189% للذهب، و116% لمؤشر S&P 500، و60% لأسعار النفط، وفقًا لبيانات TradingView.

مخطط بياني لأداء بيتكوين والذهب والنفط وS&P 500 على مدى 10 سنوات. المصدر: Cointelegraph/TradingView

كما حقق متداولون آخرون ملايين الدولارات من الاحتفاظ بالعملات المشفرة، بما في ذلك الميم كوينز. ففي ديسمبر 2024، جنى مستثمر ربحًا قدره 52 مليون دولار من استثمار أولي قدره 27 دولارًا فقط، بعد أن احتفظ بعملة (PEPE) لمدة تزيد عن 600 يوم، محققًا عائد استثمار تجاوز 1.9 مليون ضعف.

بيتكوين يتراجع وسط توترات الشرق الأوسط

واجه سعر بيتكوين ضغوطًا مؤخرًا بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. فقد انخفضت العملة الرقمية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ستة أسابيع لتصل إلى 98,240 دولارًا يوم الأحد، بعد الغارات الجوية الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شن مزيد من الضربات ما لم توافق إيران على السلام، وفقًا لتقارير رويترز.

وتواصل البلدان شن هجمات صاروخية استراتيجية منذ 13 يونيو، عندما شنت إسرائيل عدة ضربات على إيران، في أكبر هجوم على البلاد منذ حرب العراق وإيران في الثمانينيات.

أشارت Stella Zlatareva، محررة Nexo Dispatch، إلى أن انخفاض بيتكوين يعكس استمرار ترابط أسواق العملات المشفرة مع المشهد المالي العالمي والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مضيفةً:

"من المتوقع أن تستمر التقلبات مع مراقبة المستثمرين لتدفقات صناديق ETF، والتحركات الجيوسياسية، والمعنويات الاقتصادية الكلية عبر السلع والأسهم."

ورغم تراجع بيتكوين لفترة وجيزة دون المستوى النفسي الهام عند 100,000 دولار، يبدو أنها استقرت في الوقت الحالي، لكن أي صدمات جيوسياسية إضافية قد تضغط مجددًا على الأسعار.

صافي تدفقات صناديق ETF الخاصة ببيتكوين، أسبوعيًا. المصدر: Sosovalue

واصلت صناديق ETF الأمريكية الفورية لبيتكوين تراكمها رغم المخاوف الجيوسياسية، حيث سجلت أكثر من مليار دولار من صافي التدفقات الأسبوعية، وفق بيانات Sosovalue.

ومع ذلك، تباطأت التدفقات إلى 6.4 مليون دولار فقط يوم الجمعة، وكانت BlackRock هي مدير الأصول الوحيد الذي اشترى بيتكوين بقيمة 46.9 مليون دولار.