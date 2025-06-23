ميتابلانيت تضيف 1,111 بيتكوين وتقترب من حيازة تسلا

تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 08:20 مساءً - أعلنت شركة ميتابلانيت، أكبر شركة يابانية لخزائن بيتكوين المؤسسية، يوم الإثنين أنها اشترت 1,111 بيتكوين إضافية.

ووفقًا لإيداع تنظيمي صدر يوم الإثنين، بلغت إجمالي ممتلكات ميتابلانيت 11,111 بيتكوين (BTC)، مما يضع الشركة على مقربة من حيازة تسلا الحالية البالغة 11,509 بيتكوين.



المصدر: Metaplanet

أنفقت ميتابلانيت ما يعادل 17.26 مليار ين ياباني (حوالي 117 مليون دولار) على الشراء، بمتوسط سعر أقل بقليل من 105,500 دولار لكل عملة.

وبحلول يوم الإثنين، كان يتم تداول البيتكوين عند أقل من 102,000 دولار أي أقل بنحو 3.3% من سعر الشراء، وفقًا لبيانات CoinMarketCap. وعلى الرغم من التراجع قصير المدى، ظل متوسط التكلفة الإجمالية لشركة ميتابلانيت أقل عند 95,560 دولارًا للعملة الواحدة.

مخطط سعر البيتكوين خلال عام واحد. المصدر: CoinMarketCap

ميتابلانيت تواصل تعزيز خزينتها

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من شراء ميتابلانيت 1,112 بيتكوين، مما دفع إجمالي ممتلكاتها إلى 10,000 بيتكوين. وقد جاء هذا الشراء أيضًا بعد أسبوعين من حصول ميتابلانيت على المركز الثامن بين أكبر الشركات المالكة للبيتكوين.

وقد تراجعت مؤقتًا إلى المركز التاسع بعد أن زادت شركة التعدين Hut 8 من ممتلكاتها، لكنها استعادت المركز الثامن منذ ذلك الحين.

والشركة التالية في الترتيب هي تسلا، التي تمتلك 11,509 بيتكوين، أي أكثر بـ398 بيتكوين فقط من ميتابلانيت. ومع وتيرة الشراء الأخيرة، قد تتفوق ميتابلانيت على تسلا قبل نهاية الشهر.

أما الشركة التالية فهي شركة التعدين CleanSpark التي تمتلك 12,502 بيتكوين، أي أكثر بـ1,391 بيتكوين من ميتابلانيت.

خزائن بيتكوين تتزايد كالفطر بعد المطر

قررت العديد من الشركات المدرجة في البورصة تسريع وتيرة بناء خزائن البيتكوين الخاصة بها أو الحصول على تمويلات جديدة لدعم الخزائن القائمة. قبل أيام، حصلت شركة Nakamoto Holdings المتخصصة في حيازة البيتكوين على 51.5 مليون دولار لشراء المزيد من البيتكوين.

ويوم الجمعة، أعلنت شركة Parataxis Holdings، التابعة لشركة إدارة الاستثمارات Parataxis Capital Management، عن إطلاق منصة خزينة بيتكوين في السوق العامة بكوريا الجنوبية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة K33 النرويجية للعملات المشفرة عن خطط لجمع ما لا يقل عن 85 مليون كرونة سويدية (8.9 مليون دولار) من خلال إصدار أسهم لتمويل شراء ما يصل إلى 1,000 بيتكوين لاحتياطاتها.

وفي النرويج أيضًا، قفز سعر سهم بورصة Norwegian Block Exchange بأكثر من 138% في يوم واحد بعد إعلانها بدء شراء وحيازة البيتكوين. ومن الأمثلة الحديثة الأخرى، شركة The Blockchain Group المدرجة في باريس، والتي استحوذت على 182 بيتكوين مقابل حوالي 19.6 مليون دولار، لترتفع إجمالي ممتلكاتها إلى 1,653 بيتكوين حتى يوم الأربعاء.

ووفقًا لموقع BitcoinTreasuries.NET، تحتفظ 240 شركة عامة على الأقل الآن بالبيتكوين، بإجمالي يتجاوز 832,000 بيتكوين أي حوالي 3.96% من إجمالي المعروض البالغ 21 مليون بيتكوين.