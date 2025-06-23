شركة Veda المدعومة من CoinFund تجمع 18 مليون دولار مع اقتراب عائدات العملات المستقرة من أن تصبح "حتمية"

تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 08:20 مساءً - نجح بروتوكول التمويل اللامركزي Veda في جمع 18 مليون دولار لتسريع تبني منصته الخاصة بالصناديق (vault platform)، والتي تتيح لمصدري الأصول بناء منتجات عائدات متعددة السلاسل، بما في ذلك العملات المستقرة التي تحقق عائدًا.

قاد جولة التمويل شركة رأس المال المغامر CoinFund، وشاركت فيها شركات أخرى مثل Coinbase Ventures، Animoca Ventures، BitGo، Mantle EcoFund، GSR، Relayer Capital، PEER VC، Draper Dragon، Credit Neutral، Neartcore وMaelstrom، وفق ما كشفت عنه الشركة يوم الإثنين.

وتضم قائمة المستثمرين الأفراد مؤسسي Anchorage وEther.Fi وPolygon.

تم إطلاق Veda في عام 2024 كبروتوكول لترميز مجموعة واسعة من تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، بما في ذلك رموز التخزين السائل (liquid staking tokens)، وحسابات الادخار ذات العائد، والعملات المستقرة. ويدعم البروتوكول بعضًا من أكبر الصناديق في قطاع العملات المشفرة، مثل منصات Ether.fi’s Liquid، وMantle’s cmETH، وصندوق Lombard DeFi.

وتجاوزت القيمة الإجمالية للأصول المقفلة في Veda حاجز 3.3 مليار دولار، وفق بيانات الصناعة.

وقد شهدت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في Veda قفزة كبيرة منذ نهاية 2024. المصدر: DefiLlama

وحددت Veda وجود طلب متزايد على توليد عائدات من البيتكوين (BTC)، رغم التحديات المرتبطة به.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Veda، سون راغوباثي، لـ Cointelegraph:

"الطلب على عائدات بيتكوين موثوقة مرتفع، ولكن حتى تحقيق عائد متواضع بنسبة بضعة في المئة غالبًا ما يكون معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً."

وتعمل Veda على معالجة هذا التحدي عبر شراكتها مع Lombard، مطور البيتكوين المُخزن سائلًا على Babylon.

نمو العملات المستقرة ذات العائد

يُعبر استثمار CoinFund في Veda جزئيًا عن قناعتها المتزايدة بأن تبني العملات المستقرة يتسارع ويجلب مزيدًا من الثروات إلى السلاسل.

وقال ديفيد باكمان، الشريك الإداري في CoinFund ورئيس الاستثمارات المغامرة، لـ Cointelegraph:

"الخطوة الطبيعية التالية للثروة على السلاسل هي تحقيق عائدات وجعل أصولك (سواء كانت عملات نقدية أو أصول رقمية) منتجة."

وعندما سُئل عن صعود العملات المستقرة ذات العائد، التي يُقال إنها أزعجت جماعات الضغط في البنوك التقليدية، وصفها بأنها "حتمية"، مضيفًا أنها "طريقة أكثر راحة بكثير لتحقيق عائد منخفض المخاطر على العملات النقدية مقارنةً بحسابات الادخار التقليدية أو حسابات السوق النقدي."

وأضاف:

"أتفق مع أن حسابات الادخار التقليدية ستصبح مهددة بشكل متزايد مع انتشار العملات المستقرة ذات العائد، وستحتاج إلى التطور."

ترتيب العملات المستقرة في السوق. المصدر: RWA.xyz

وكان الرئيس التنفيذي لشركة Circle، جيريمي ألير، قد صرّح مؤخرًا أن تبني العملات المستقرة بشكل واسع يقترب، متوقعًا أن تشهد هذه الأصول قريبًا "لحظة الآيفون" الخاصة بها.

وتُعتبر USDC التابعة لـ Circle ثاني أكبر عملة مستقرة مع أكثر من 61 مليار دولار متداولة، فيما تتصدر Tether’s USDt المُرمز (USDT) السوق بقيمة تقارب 156 مليار دولار.