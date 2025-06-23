Paybis: رغم دعم ترامب.. الكريبتو يختار ميكا بدلاً من أمريكا 

تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 08:20 مساءً - تتفوق أوروبا في سباق العملات الرقمية العالمي بفضل إطار الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، متقدمة حتى على الولايات المتحدة رغم موقف الرئيس دونالد ترامب الداعم للكريبتو.

ووفقًا لـ كونستانتينس فاسيليكو، الشريك المؤسس ومدير تطوير الأعمال في Paybis، ارتفعت أحجام التداول من عملاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 70% على أساس ربعي خلال الربع الأول من عام 2025، مباشرة بعد دخول لائحة MiCA حيز التنفيذ.

في المقابل، بدأت نشاطات Paybis في الولايات المتحدة تأخذ منحنى تنازليًا. وأوضح فاسيليكو في تصريح لـ Cointelegraph أن نشاط التجزئة في السوق الأمريكية آخذ في الانخفاض، بينما يقوم المستخدمون الأوروبيون بصفقات أكبر وأكثر دقة.

كما أفادت منصات أخرى بتغيرات مماثلة في سلوك المستخدمين؛ فقدّرت Kaiko أن 18% فقط من حجم التداول الفوري في Coinbase يأتي الآن من عملاء التجزئة، انخفاضًا من 40% في عام 2021. بينما انخفض حجم تداول العملات الرقمية في Robinhood بنسبة 35% خلال الربع الأول من 2025.

وقال فاسيليكو: "من الصعب تجاهل التوقيت. بدأ الترخيص وفق MiCA في 1 يناير 2025، وفي نفس الربع قفزت أحجامنا في الاتحاد الأوروبي 70% مع بقاء عدد الصفقات شبه ثابت، ما يدل على دخول أموال جديدة وأكبر وأكثر دقة."

شركات الكريبتو تؤمّن تراخيص MiCA

توجهت العديد من شركات الكريبتو سريعًا للامتثال لـ MiCA. فقد حصلت OKX وCrypto.com وBybit على التراخيص وفق الإطار الجديد، بينما أصبحت Coinbase أحدث المنضمين بعد حصولها على الترخيص من هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ (CSSF).

المصدر: Cointelegraph

وقال فاسيليكو إن الثقة المتجددة لدى المستثمرين في أوروبا تعود إلى مزايا أساسية في MiCA، أبرزها نظام الترخيص الموحد عبر جميع دول الاتحاد. وبمجرد الترخيص في دولة واحدة، يمكن للشركة العمل في بقية الدول.

وأضاف: "بمجرد حصول مزود خدمة الأصول المشفرة على ترخيص في أي دولة عضو، يمكنه استخدامه في بقية الدول، ما يضمن للعملاء حماية قانونية موحدة أينما كانوا."

كما يفرض MiCA قواعد صارمة على العملات المستقرة، تتطلب احتياطيات كاملة بنسبة 1:1، ومراجعات مالية، وفصل الأصول. ويقدم أيضًا حماية مشابهة لـ MiFID مثل الإفصاحات الواضحة وفترات التراجع والرسوم الشفافة، مما يقلل من عدم اليقين للمستثمرين.

في المقابل، لا تزال السوق الأمريكية تعاني من غموض تنظيمي يعطل نموها، على الرغم من تصريحات ترامب الإيجابية. فلا يزال غياب التشريعات الموحدة، واستمرار قضايا هيئة SEC، وشطب العملات المفاجئ، يربك المستخدمين.

فرنسا تتصدر المشهد الأوروبي

برزت فرنسا بشكل خاص كمركز مميز في أوروبا. وأشار فاسيليكو إلى أن Paybis شهدت قفزة بنسبة 175% في النشاط بفرنسا، مستفيدة من ريادتها في تنظيم السوق منذ قانون PACTE لعام 2019، الذي فرض تسجيل مكافحة غسل الأموال على المنصات.

وتوقع أن يتخطى معدل انتشار العملات الرقمية في فرنسا 24% من السكان هذا العام. كما تقود ألمانيا من جانب البنية التحتية المؤسسية بفضل Clearstream التابعة لـ Deutsche Börse، فيما تواصل هولندا تميزها في الربط مع أنظمة الدفع.

واختتم فاسيليكو: "فكرة وجود مركز واحد ربما أصبحت قديمة. تجمع السيولة في فرانكفورت أو باريس، ودعم العملاء في دبلن، والامتثال في فيلنيوس، كل ذلك تحت مظلة MiCA."

وأضاف أن الولايات المتحدة ما زال أمامها فرصة للعودة. فمشروع قانون GENIUS الذي يناقش حاليًا في الكونغرس، قد يقدم نظام ترخيص موحدًا وتعريفات واضحة للعملات المستقرة بالدولار. وإذا تم تمريره بنهاية العام، يعتقد فاسيليكو أنه "سيحقق للسوق الأمريكي ما حققه MiCA للأوروبيين."