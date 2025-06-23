رمز Hacken ينهار بنسبة 99% بعد أن صكّ مخترق وسحب 250 ألف دولار

تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 08:20 مساءً - ألقت شركة الأمن السيبراني Hacken باللوم على تسريب مفتاح خاص مكّن جهة خبيثة من صكّ وسحب ما قيمته 250 ألف دولار من رمز (HAI) الأصلي للنظام، مما تسبب في انهياره بنحو 99% يوم السبت.

وقالت Hacken في منشور عبر منصة X إن المفتاح الخاص كان مرتبطًا بحساب يمتلك صلاحية الصك على شبكتي Ethereum وBNB Chain، ما أدى إلى "صك غير مصرح به لرموز HAI وبيعها بشكل مكثف" في البورصات اللامركزية مما تسبب في هبوط سعر HAI بنسبة 99% من 0.015 دولار إلى 0.000056 دولار.

يتم تداول HAI حاليًا عند 0.00026 دولار.

Source: Hacken

وأكد أعضاء فريق Hacken أنهم ألغوا صلاحية حساب الصك المخترق من عقد الرمز واستعادوا السيطرة؛ إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى أن الجهة الخبيثة تمكنت من الفرار بما لا يقل عن 250 ألف دولار من الرموز.

وقالت Hacken: "البنية التحتية الأساسية كانت ولا تزال منفصلة عن بنية HAI، ولا توجد حاليًا أي أدلة على أي اختراق يتجاوز المفاتيح الخاصة."

تسريب المفتاح الخاص مرتبط بتحديث جسر البلوكتشين

أوضحت Hacken أن تسريب المفتاح الخاص حدث خلال "تغييرات معمارية" على جسر البلوكتشين الخاص بالشركة، والتي كانت تُنفذ "على وجه التحديد لمنع مثل هذه المخاطر".

وأضافت الشركة: "تم بناء جسر Hacken في وقت كانت فيه السوق والتقنية مختلفتين كثيرًا. وإعادة تصميم جسر منشور يعني ترحيل العقود وهي عملية قانونية وتقنية معقدة."

وكإجراء احترازي، أوقفت Hacken معاملات الجسر على شبكتي Ethereum وBNB Chain حتى إشعار آخر، وحذرت من عدم وجود أي عمليات توزيع مجاني (airdrop) مخطط لها، مؤكدة أن أي منشورات تزعم ذلك ما هي إلا محاولات احتيالية.

الرموز المشتراة بعد الاختراق غير مدعومة

قال الرئيس التنفيذي لشركة Hacken، ديما بودورين، في منشور عبر X يوم الأحد، إن جميع الرموز على الشبكات المتأثرة، BNB Smart Chain وEthereum، والتي تم شراؤها بعد الاختراق "لن تكون مدعومة في النظام الاقتصادي الجديد للرمز".

المصدر: Dyma Budorin

وأضاف: "كان هدفنا دائمًا تحويل HAI إلى رمز أمان يمثل أسهم Hacken ويتمتع بمرونة العملات الرقمية. وحان الوقت الآن لتسريع تنفيذ هذه الفكرة."

وذكرت Hacken أن هدفها طويل الأجل هو تحويل HAI إلى أداة مالية منظمة تجمع بين فائدة الرمز وحقوق الملكية من خلال دمج HAI مع مساهمي أسهم Hacken.

وأكدت الشركة أن جميع أرصدة المستخدمين الشرعية لا تزال قابلة للتتبع، وستكون هناك إمكانية لاستبدال رموز HAI لاحقًا، مع تفاصيل ستُعلن قريبًا.

القراصنة سرقوا 1.6 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام

ذكرت شركة الأمن السيبراني PeckShield في تقرير نُشر في أبريل أن القراصنة سرقوا أكثر من 1.63 مليار دولار من العملات الرقمية خلال الربع الأول من عام 2025.

ومؤخرًا، تعرض بروتوكول Meta Pool للرهان السائل لاختراق مماثل في 18 يونيو، حيث تمكن المهاجم من صك 9,705 رموز mpETH بقيمة تقارب 27 مليون دولار، لكنه لم يتمكن سوى من سرقة حوالي 52.5 إيثيريوم (ETH) بقيمة تزيد قليلاً عن 132 ألف دولار.