آرثر هايز: ضعف البيتكوين "سيمر" بعد تراجع السعر دون 100 ألف دولار 

تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 08:20 مساءً - تراجعت أسعار البيتكوين إلى ما دون حاجز الستة أرقام لأول مرة منذ أوائل مايو، لكن هذا الضعف مؤقت فقط، وفقًا لمؤسس منصة BitMEX، آرثر هايز.

هبطت أسعار البيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ستة أسابيع خلال التداولات المتأخرة يوم الأحد، حيث انخفضت إلى أقل من 98,500 دولار، وذلك بعد غارة جوية أمريكية على منشآت نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع ذلك، لم يدم الهبوط تحت حاجز الستة أرقام طويلًا، حيث استعاد الأصل مستوى 101,000 دولار خلال التداولات المبكرة في آسيا صباح الاثنين.

وقال هايز عبر منصة X إن "هذا الضعف سيمر" وإن البيتكوين سيُثبت "دون أدنى شك مكانته كملاذ آمن"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون مدفوعًا بالمزيد من طباعة الأموال من البنوك المركزية.

ارتداد أم استمرار في التراجع؟

في مذكرة شاركها مع Cointelegraph، قال ماركوس ثيلين، رئيس الأبحاث في 10x Research، إنه طالما ظل البيتكوين فوق السعر المحقق قصير الأجل عند 98,000 دولار ودعم الاتجاه عند 102,000 دولار، "يمكن للمتداولين الاستمرار في البحث عن فرص للارتداد التكتيكي."

لكنه حذر من أن كسر هذا النطاق "سيحوّل التركيز إلى إدارة المخاطر، خاصة في ظل غياب محفزات قوية للصعود."

وأضاف أن البيتكوين ظل في مرحلة تجميع دامت خمسة أسابيع، مع ثلاث محاولات فاشلة لاختراق مستوى 110,000 دولار بسبب صدمات الاقتصاد الكلي القصيرة الأجل، بدءًا من مخاوف الرسوم الجمركية في مايو إلى تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران في يونيو.

"لقد أكدت هذه الأحداث أن البيتكوين لا يتصرف كأصل تحوطي في الوقت الحالي."

وأخبر ثيلين Cointelegraph أنه يتوقع استمرار التداول العرضي لبضعة أشهر. وقال: "وجهة نظرنا هي أننا سنشهد تجميعًا خلال الصيف."

المصدر: Arthur Hayes

الطلب المؤسسي ما زال قويًا

أما يوجين تشيونغ، الرئيس التجاري لمنصة OSL للأصول الرقمية، فيبقى متفائلًا.

وقال لـ Cointelegraph يوم الاثنين: "على الرغم من تراجع البيتكوين مؤقتًا دون 100,000 دولار وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد الضربات الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية، إلا أن مرونته تشير إلى دعم مؤسسي قوي وتوجه صعودي طويل الأجل."

وأضاف أن الطلب الهيكلي على كل من البيتكوين والإيثيريوم (ETH) ما زال مستمرًا، حيث تُبرز تقلبات السوق "حساسية العملات المشفرة تجاه المخاطر الكلية، مما يوضح النمط المستمر في امتصاص الصدمات والمضي قدمًا في اتجاه عام صاعد."

انخفاض سعر البيتكوين ثم تعافيه. المصدر: Tradingview

هل حان وقت صعود العملات البديلة؟

وفي الوقت نفسه، قال نيك روك، المدير في LVRG Research، لـ Cointelegraph إن العملات البديلة قد تبدأ في تقديم أداء أفضل خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف: "بينما كانت تقلبات البيتكوين محط التركيز بعد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تُظهر سوق العملات البديلة مؤشرات قوة متباينة"، موضحًا: "قد تشهد الأشهر المقبلة تفوق العملات البديلة إذا استقرت الظروف الاقتصادية الكلية وبرزت محفزات محددة في عالم الكريبتو."

وكانت معظم العملات البديلة في المنطقة الحمراء وقت كتابة الخبر، حيث انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 1.5%، أي حوالي 50 مليار دولار، خلال الـ 12 ساعة الماضية لتصل إلى 3.21 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinGecko.