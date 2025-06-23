توقع أن تحقق صناديق ETF البيتكوين حجم تداول تراكمي بقيمة تريليون دولار في أقل من 18 شهر منذ إطلاقها

تقترب صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية من تحقيق حجم تداول تراكمي قدره تريليون دولار في أقل من 18 شهر منذ إطلاقها في يناير 2024.

هذا النمو السريع بدأ بحجم تداول بلغ 100 مليار دولار في مارس، و200 مليار في أبريل، ليتسارع مجددا بعد فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات، ويتجاوز 750 مليار دولار في فبراير الماضي.

ووفقا لبيانات “ذا بلوك”، بلغ حجم التداول التراكمي 995.2 مليار دولار حتى 9 يونيو، ويتوقع بلوغ حاجز التريليون خلال أيام، مع تداول يومي يتراوح بين 2.3 و4.4 مليار دولار.

وتُعد هذه الصناديق الآن من بين أكبر صناديق الاستثمار عالميا، منافسة منتجات مثل VOO وQQQ.

يُهيمن صندوق IBIT من بلاك روك على السوق، مستحوذا على أكثر من 79% من حجم التداول وأصول مدارة تفوق 70 مليار دولار، ليصبح أسرع صندوق يصل إلى هذا الرقم، متجاوزا الرقم القياسي السابق بخمس مرات.

في المقابل، لم تتجاوز صناديق الايثيريوم المتداولة 83.4 مليار دولار منذ إطلاقها في يوليو 2024.

ورغم الانتقادات، يرى محللو “بلومبرغ” أن أداء الصناديق يعكس تحسن كبير في صورة البيتكوين كأصل استثماري معترف به بين المؤسسات الكبرى.

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