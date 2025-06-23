شركة “ميتابلانيت” تسجل عملية شراء جديدة للبيتكوين

أعلنت شركة “ميتابلانيت” عن استحواذها على 1111 بيتكوين بمتوسط سعري قدره 106,408 دولار، لترتفع حيازاتها إلى 11,111 بيتكوين بقيمة تفوق 1.12 مليار دولار، متجاوزة بذلك “كوين بيس” لتدخل قائمة أكبر عشر شركات تمتلك العملة الرقمية المشفرة البيتكوين.

وتأتي هذه العملية بعد سلسلة من المشتريات المتقاربة منذ أوائل يونيو، بمتوسط إجمالي بلغ 95,869 دولار لكل بيتكوين.

أكد “سيمون جيروفيتش” رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تستهدف امتلاك 30,000 بيتكوين بحلول نهاية 2025، مع خطة للوصول إلى 210,000 بيتكوين بحلول 2027، بما يمثل 1% من إجمالي العرض العالمي.

وتعتمد “ميتابلانيت” في تمويلها على مزيج من إصدارات الأسهم والسندات غير القابلة للفائدة، موجهة في المقام الأول إلى صندوق “EVO” الاستثماري.

ورغم هذه الاستراتيجية التصاعدية، تراجع سهم الشركة بنسبة 5.39% ليبلغ 1685 ين، متأثرا بالتصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية لإيران.

كما تراجع سعر البيتكوين إلى نحو 101,511 دولار، بانخفاض 4.5% خلال الأسبوع و6.5% خلال الشهر.

وقد ارتفع مؤشر عائد البيتكوين، الذي تستخدمه الشركة لقياس الكفاءة التراكمية، بنسبة 306.7% منذ بداية العام، و107.9% خلال الربع الثاني، ما يعادل مكاسب افتراضية قدرها 4367 بيتكوين.

في سياق متصل، تتوسع مؤسسات أخرى أيضا في استراتيجية البيتكوين كأصل احتياطي، حيث زادت 24 شركة حيازاتها بمقدار 11,902 بيتكوين حتى 16 يونيو.

ومن أبرزها مجموعة “جينيوس” السنغافورية وشركة H100 السويدية، إضافة إلى شركات تخطط لجمع مئات الملايين بغرض الشراء المباشر للعملة الرقمية البيتكوين.

اقرأ أيضا:

شركة استراتيجي تشتري المزيد من البيتكوين وتسجل أصغر عملية شراء للبيتكوين منذ منتصف مارس!

استغلال قراصنة لموقع Trezor الإلكتروني وإرسال رسائل تصيد احتيالي: التفاصيل

