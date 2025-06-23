شركة استراتيجي تشتري المزيد من البيتكوين وتسجل أصغر عملية شراء للبيتكوين منذ منتصف مارس!

أعلنت شركة “ستراتيجي” اليوم الاثنين، عن شراء 245 بيتكوين بمتوسط سعر 105,856 دولار للعملة الواحدة، في عاشر أسبوع على التوالي من عمليات الاستحواذ.

وارتفع بذلك إجمالي ما تمتلكه الشركة إلى 592,345 بيتكوين، تُقدَّر قيمتها بحوالي 60 مليار دولار.

ويمثل هذا الشراء أصغر عملية استحواذ للشركة منذ منتصف مارس، عندما أعلنت الشركة عن شراء 130 بيتكوين.

وتم تمويل الصفقة الجديدة من خلال عائدات مبيعات الأسهم الممتازة التي جرت بين 16 و22 يونيو، والتي شملت 166,566 سهم من STRK بأكثر من 17 مليون دولار، و84,354 سهم من STRF بنحو 9 مليون دولار.

يتداول البيتكوين حاليا فوق مستوى 101,000 دولار، مما يمنح الشركة مكاسب غير محققة تفوق 18 مليار دولار.

وكانت العملة قد شهدت تراجع مؤخرا دون 99,000 دولار بعد موافقة البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز، ردا على ضربات عسكرية أمريكية، في إجراء لم يُنفذ بعد وينتظر مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي والمرشد الأعلى الإيراني.

وفي مقابلة مع قناة CNBC خلال مؤتمر بيتكوين 2025 في لاس فيغاس، أكد “مايكل سايلور”، الرئيس التنفيذي للشركة، عزمهم مواصلة شراء البيتكوين، قائلا:

نعتقد أن شراء بيتكوين سيزداد صعوبة، لكننا سنواصل تحسين كفاءتنا في ذلك.

هذا وسجلت أسهم ستراتيجي (MSTR) ارتفاع بأكثر من 27% منذ بداية العام، رغم تراجعها بنسبة 7% في تداول ما قبل السوق اليوم.

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