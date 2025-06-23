استغلال قراصنة لموقع Trezor الإلكتروني وإرسال رسائل تصيد احتيالي: التفاصيل

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أصدرت شركة “Trezor”، المصنعة لمحافظ الأجهزة، تحذير أمني بشأن استغلال قراصنة لنموذج الاتصال في موقعها الإلكتروني، بهدف انتحال صفة فريق الدعم الفني وإرسال رسائل تصيد احتيالي إلى المستخدمين.
أوضحت الشركة أن هذا الخرق الأمني تم احتواؤه، مؤكدة أنها لا تطلب من عملائها مشاركة النسخ الاحتياطية لمحافظهم عبر البريد الإلكتروني.
ووفقا للبيان، استغل القراصنة نموذج الاتصال لإرسال رسائل توحي بأنها صادرة عن قنوات الدعم الرسمية، بهدف جمع معلومات حساسة مثل العبارات الأولية للمحافظ.
ودعت الشركة المستخدمين إلى الحذر من أي رسائل تطلب مفاتيح خاصة أو بيانات نسخ احتياطية.
تأتي هذه الواقعة بعد سلسلة من الحوادث الأمنية المشابهة، من بينها اختراق موقع “كوين ماركت كاب” في 20 يونيو، حيث ظهرت نوافذ منبثقة غير مصرح بها تطلب من الزوار التحقق من محافظهم.
كما تعرض موقع “Cointelegraph” لهجوم مماثل تم خلاله عرض نوافذ تصيد تروج لتوزيع عملات رقمية بشكل وهمي بهدف خداع المستخدمين لربط محافظهم.
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