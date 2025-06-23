سايلور يلمح إلى شراء بيتكوين جديد مع رفع مستثمر دعوى بسبب خسائر Strategy في الربع الأول

تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 06:48 مساءً - ألمح مايكل سايلور مجددًا إلى أن شركة Strategy تعتزم شراء المزيد من البيتكوين، رغم أن الشركة، المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy، وقيادتها العليا تواجه دعوى قضائية من مستثمر بسبب خسارة قدرها 5.9 مليار دولار تكبدتها في الربع الأول بسبب استثماراتها في بيتكوين.

نشر سايلور على منصة X يوم الأحد رسمًا بيانيًا يُظهر عمليات شراء بيتكوين السابقة لشركة Strategy، وأرفقه بتعليق: "لا شيء يوقف هذه البرتقالية."

وعادةً ما تسبق منشوراته المماثلة على X إعلان Strategy عن شراء بيتكوين جديد. وتمتلك الشركة أكبر حيازة بيتكوين بين الشركات المدرجة علنًا بواقع 592,100 بيتكوين، تُقدّر قيمتها بنحو 59.7 مليار دولار، مع تداول البيتكوين تحت مستوى 101,000 دولار بقليل.

المصدر: Michael Saylor

تنفيذ دعوى ضد كبار مسؤولي Strategy بسبب خسارة بيتكوين بقيمة 5.9 مليار دولار

جاء منشور سايلور بعد أيام من رفع مستثمر يدعى أبي بارمار دعوى قضائية ضد سايلور وStrategy وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين يوم الخميس، زاعمًا أنهم خالفوا واجباتهم الائتمانية قبيل إعلان الشركة عن خسارة غير محققة بقيمة 5.9 مليار دولار بسبب استثمارات البيتكوين في نتائج الربع الأول.

وجاء في الشكوى، المقدمة إلى محكمة اتحادية في ولاية فيرجينيا، أن سايلور والرئيس التنفيذي لشركة Strategy فونغ لي، والمدير المالي أندرو كانغ، وأربعة من أعضاء مجلس الإدارة، "قدموا بيانات خاطئة ومضللة ماديًا" تتعلق بتغيير في الممارسات المحاسبية.

وزعمت الشكوى أن الشركة طبقت في يناير قاعدة جديدة لمجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) دخلت حيّز التنفيذ قبل شهر، وتسمح لحاملي العملات المشفرة من الشركات بإدراج القيمة السوقية المقدرة لممتلكاتهم من العملات المشفرة في ميزانياتهم العمومية.

وذكرت الدعوى أن هذا التغيير المحاسبي أدى إلى تسجيل Strategy لخسارة غير محققة بقيمة 5.9 مليار دولار في بيتكوين ضمن نتائج الربع الأول المنشورة مطلع أبريل، مما تسبب في انخفاض سهم الشركة بنحو 9%.

ارتفعت أسهم شركة مايكروستراتيجي (MSTR) بنسبة تقارب 28% هذا العام، بعد أن تعافيت من أدنى مستوى لها عند 238 دولارًا في أوائل أبريل. المصدر: Google Finance

ارتفع سهم MicroStrategy Inc. المُرمز (MSTR) بنسبة تقارب 28% هذا العام بعد أن تعافى من أدنى مستوياته عند 238 دولارًا تقريبًا في أوائل أبريل. المصدر: Google Finance

وادعت الشكوى أن المسؤولين التنفيذيين في Strategy "أخفقوا في الإفصاح بدقة عن التأثير الكامل المحتمل" لهذا التغيير، ولم يوضحوا أن "المخاطر المرتبطة بتقلبات البيتكوين كانت أكبر مما تم تمثيله."

كما زعمت أن "ربحية الشركة عند تطبيق استراتيجيتها الاستثمارية القائمة على البيتكوين وخيارات الخزانة كانت أقل بكثير مما تم تمثيله."

اتهامات ببيع داخلي بقيمة 31 مليون دولار

اتهمت الشكوى مسؤولي Strategy أيضًا بـ"الانخراط في عمليات بيع داخلية مربحة" لأسهم الشركة عندما كان سعر السهم "مرتفعًا بشكل مصطنع" قبل الكشف عن تأثير التغييرات المحاسبية.

وزعمت أن هذه العمليات مكنت المسؤولين من تحقيق مكاسب بقيمة تقارب 31.5 مليون دولار.

دعوى جماعية بسبب استثمارات البيتكوين

كما تواجه Strategy دعوى جماعية مقترحة قُدمت في منتصف مايو بسبب تطبيق قاعدة FASB المحاسبية الجديدة الخاصة بالعملات المشفرة، والتي زُعم أنها ساهمت في خسائر الربع الأول.

وزعمت الدعوى، المرفوعة من أنس حمزة، أن الشركة "أخفقت في الكشف عن طبيعة أو نطاق التأثير المتوقع، بينما قللت من المخاطر المرافقة" عند تبنيها للقاعدة الجديدة.

وفي إفصاح تنظيمي ردًا على الدعوى، قالت Strategy إنها "ستدافع بقوة ضد هذه الادعاءات."