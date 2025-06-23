كاردون كابيتال بقيمة 5.1 مليار دولار تشتري 1000 بيتكوين وتخطط لشراء 3000 بيتكوين إضافية

تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 05:19 مساءً - أعلن رجل الأعمال العقاري غرانت كاردون عن أول عملية شراء بيتكوين لشركته، لتصبح أحدث شركة تتبنى استراتيجية الاحتفاظ بالأصول الرقمية ضمن خزينتها.

وأضافت كاردون كابيتال 1000 بيتكوين (BTC) إلى ميزانيتها العمومية، لتصبح "أول شركة عقارية/بيتكوين مدمجة باستراتيجية بيتكوين كاملة"، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي غرانت كاردون عبر منصة X يوم السبت.

وأضاف الملياردير أن الاستراتيجية تقوم على "دمج أفضل أصلين من فئتهما"، وهما العقارات والبيتكوين، مشيرًا إلى أن الشركة تتوقع إضافة 3000 بيتكوين أخرى إلى خزينتها هذا العام.

تبلغ قيمة الشراء الحالي أكثر من 101 مليون دولار وفقًا للأسعار السوقية الحالية، مما سيضع كاردون كابيتال فوق شركات التعدين كور ساينتيفيك وسيفر ماينينغ من حيث حيازة البيتكوين، بحسب بيانات BiTBO.

كاردون كابيتال هي شركة أسهم خاصة عقارية تأسست عام 2017. تجمع الشركة رؤوس أموال المستثمرين للاستحواذ على عقارات سكنية متعددة الوحدات، وتدير حاليًا أكثر من 14,000 وحدة بقيمة تقديرية لإجمالي الأصول المدارة تبلغ نحو 5.1 مليار دولار.

المصدر: Grant Cardone

إطلاق صندوق عقاري وبيتكوين

في مايو الماضي، أطلقت الشركة العقارية الاستثمارية صندوق "10X Miami River Bitcoin Fund"، وهو صندوق مزدوج الأصول يضم عقارًا تجاريًا سكنيًا متعدد الوحدات مكونًا من 346 وحدة يقع على نهر ميامي في ميامي، بالإضافة إلى 15 مليون دولار من البيتكوين.

وفي حديثه مع كوينتيليغراف في ذلك الوقت، قال كاردون إن شقيقه ألهمه "لإنشاء صندوق نشتري فيه العقارات، ونضيف البيتكوين، ثم نستخدم التدفقات النقدية من شراء العقارات لشراء المزيد من البيتكوين."

ميتابلانيت تصل إلى 11,111 بيتكوين

كاردون كابيتال ليست الوحيدة التي تشتري بيتكوين خلال الأسبوع الماضي. فقد واصلت شركة ميتابلانيت اليابانية المتخصصة في استراتيجيات الاستثمار في البيتكوين تعزيز خزينتها بإعلانها يوم الإثنين عن شراء 1111 بيتكوين إضافية.

تبلغ قيمة الشراء الأخير، عند سعر 105,700 دولار للبيتكوين الواحد، نحو 1.12 مليار دولار وفقًا للأسعار السوقية الحالية، مما يرفع إجمالي حيازتها إلى 11,111 بيتكوين.

المصدر: Simon Gerovich

سايلور يلمح إلى عملية شراء جديدة

وفي الوقت ذاته، ألمح مايكل سايلور مؤسس ستراتيجي إلى عملية شراء بيتكوين جديدة عبر منشوره المعتاد نهاية الأسبوع لمتابعة قيمة الخزينة، وهو المنشور الذي كان يسبق عادة عملية شراء يوم الإثنين في الأسابيع الماضية.

وكتب سايلور معلقًا على الرسم البياني الذي أظهر قيمة الخزينة بما يقل قليلًا عن 61 مليار دولار: "لا شيء يوقف هذه البرتقالية".