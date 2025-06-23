FTX ترفض مطالبة بقيمة 1.5 مليار دولار من ثري أروز كابيتال، وتصفها بـ "استراتيجية تداول فاشلة"

تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 05:19 مساءً - رفض محامو منصة تداول العملات المشفرة المنهارة FTX مطالبة استرداد بقيمة 1.53 مليار دولار تقدّم بها مصفّو صندوق التحوط ثري أروز كابيتال (3AC)، بحجة أن الخسائر نتجت عن استراتيجية تداول محفوفة بالمخاطر ولا ينبغي تحميل دائني إف تي إكس تكلفتها.

كان مصفّو 3AC قد تقدموا في البداية بمطالبة بقيمة 120 مليون دولار ضمن قضية إفلاس FTX في يونيو 2023، ثم وسعوها إلى 1.53 مليار دولار في نوفمبر 2024، متهمين FTX بخرق العقود والإخلال بالواجبات الائتمانية وتحقيق إثراء غير عادل.

وزعم المصفّون أن FTX كانت تحتفظ بأصول تابعة لـ 3AC بقيمة 1.53 مليار دولار جرى تصفيتها لتغطية الالتزامات في 2022، مما ساهم في انهيار الصندوق، مدعين أن هذه العمليات كانت قابلة للإلغاء وأن دائني FTX تأخروا في تقديم المعلومات التي كان من شأنها كشف تلك التصفية.

وقد وافق القاضي جون دورسي على طلب المصفّين وأصدر قرارًا لصالحهم في مارس.

FTX: المطالبات غير منطقية ولا أساس لها

في اعتراض قُدم يوم الجمعة إلى محكمة الإفلاس الأمريكية بمقاطعة ديلاوير، وصف محامو FTX المطالبات بأنها "غير منطقية ولا أساس لها".

وأشاروا إلى أن 3AC "قام برهانات كبيرة" على أن أسعار العملات المشفرة سترتفع، لكنها بدلاً من ذلك انهارت، ليصبح الصندوق ضحية لاستراتيجيته الخطرة.

وقال المحامون: "يطلب المصفّون من هذه المحكمة أن تُحمّل عملاء وباقي دائني المنصة تكلفة الاستراتيجية الفاشلة لـ 3AC من خلال تقديم مطالبات غير منطقية ولا أساس لها بقيمة 1.53 مليار دولار".

كما يوجد نزاع حول رصيد الحساب وكيفية احتساب 3AC لمبلغ الـ 1.53 مليار دولار. ويزعم محامو FTX أن 3AC اعتمدت على أرصدة غير دقيقة من 12 يونيو 2022، حيث كان الرصيد وقتها 1.02 مليار دولار وليس 1.59 مليار دولار، وكان المبلغ السلبي بالدولار الأميركي 733 مليون دولار وليس 1.3 مليار دولار.

وأضافوا أن نظرية "الأصول المفقودة"، التي يستند إليها المصفّون، مبنية على رصيد العملات المشفرة في ذلك التاريخ وتطلب "استعادة تقريبًا كامل" الرصيد المفقود في الأيام التالية.

"لكن هذا افتراض زائف يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وفي الحقيقة لا تستحق 3AC أي شيء"، بحسب محامي إف تي إكس.

وأكدوا أن الرصيد المتاح لـ 3AC كان 284 مليون دولار فقط، وهو مبلغ تقلص بسبب انخفاض أسعار السوق وسحب 3AC مبلغ 60 مليون دولار.



يجادل محامو شركة FTX بأن مصفيي شركة 3AC بالغوا في تقدير قيمة أرصدة الحسابات. المصدر: إدارة إعادة هيكلة شركة Kroll.

FTX: التصفية لم تتجاوز 82 مليون دولار

وجاء في الاعتراض أن التصفية الوحيدة التي أجريت ضد 3AC بلغت 82 مليون دولار من العملات المشفرة، وكانت "مسموح بها تعاقديًا" بموجب اتفاقيات الائتمان والهامش لضمان الامتثال لمتطلبات رصيد الحساب.

وأشاروا إلى أن التصفية لم تؤثر سلبًا على رصيد الحساب الكلي لأن القيمة أضيفت إلى حساب 3AC بالدولار الأميركي.

وأضافوا: "من الجدير بالذكر أن التصفية البالغة 82 مليون دولار أفادت 3AC من خلال الحفاظ على قيمة حساباتها، إذ خرجت 3AC من مراكز رقمية متدهورة إلى مراكز مستقرة بالعملة الورقية".

أمام 3AC حتى 11 يوليو للرد على اعتراض FTX، ومن المقرر عقد جلسة استماع غير إثباتية في 12 أغسطس أمام القاضية كارين أوينز في محكمة الإفلاس الأمريكية بمقاطعة ديلاوير.

كما تلاحق 3AC مطالبات ضد شركة تيرافورم لابز المنهارة من خلال مطالبة بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن قضية إفلاس تيرا. وفي المقابل، تواصل FTX جهودها لاسترداد الأموال عبر سلسلة من الدعاوى القضائية بعد تقديمها طلب الإفلاس في نوفمبر 2022.