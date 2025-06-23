تام شمس - الاثنين 23 يونيو 2025 02:41 مساءً - قال إيلون ماسك إن شركة الذكاء الاصطناعي التابعة له xAI ستعيد تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، Grok، على قاعدة معرفية جديدة خالية من "القمامة" و"البيانات غير المصححة" — بدءًا باستخدامه لإعادة كتابة التاريخ.

وفي منشور على منصة X يوم السبت، أوضح ماسك أن النموذج القادم Grok 3.5 سيكون لديه "قدرات متقدمة على الاستدلال" ويريد استخدامه "لإعادة كتابة مجمل المعرفة البشرية، من خلال إضافة المعلومات المفقودة وحذف الأخطاء". وأضاف أن النموذج سيُعاد تدريبه لاحقًا على مجموعة المعرفة الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك "كمية كبيرة جدًا من القمامة في أي نموذج أساسي تم تدريبه على بيانات غير مصححة".

المصدر: إيلون ماسك

معركة ماسك الأخيرة ضد "اليقظة"

لطالما زعم ماسك أن نماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة، مثل ChatGPT من OpenAI (وهي شركة شارك في تأسيسها)، متحيزة وتتجاهل المعلومات غير المتوافقة مع الصواب السياسي. وعلى مدار سنوات، سعى ماسك إلى تصميم منتجات خالية مما يعتبره تصحيحًا سياسيًا ضارًا، ويهدف إلى جعل Grok كما يسميه "مضادًا لليقظة".

كما خفف ماسك من سياسات الإشراف على المحتوى والمعلومات المضللة على تويتر بعد استحواذه عليه في عام 2022، مما أدى إلى غمر المنصة بنظريات المؤامرة والمحتوى المتطرف والأخبار الزائفة غير الخاضعة للتدقيق، بما في ذلك بعض ما نشره ماسك بنفسه.

وسعى ماسك لمواجهة سيل المعلومات المضللة عبر ميزة "ملاحظات المجتمع"، التي تتيح لمستخدمي X تصحيح المنشورات أو إضافة سياق يظهر بشكل بارز تحت المشاركات المخالفة.

انتقادات لإعادة تدريب Grok

أثار منشور ماسك إدانة من منتقديه، بمن فيهم غاري ماركوس، مؤسس شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي وأستاذ علم الأعصاب الفخري بجامعة نيويورك، الذي شبّه خطة الملياردير بالديستوبيا. وكتب ماركوس على X: "هذا مأخوذ حرفيًا من رواية 1984. لم تتمكن من جعل Grok يتماشى مع معتقداتك الشخصية، لذا ستعيد كتابة التاريخ ليتوافق مع وجهات نظرك".

المصدر: غاري ماركوس

بدوره، قال برناردينو ساسولي دي بيانكي، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بجامعة ميلانو، عبر لينكدإن، إنه "يعجز عن إيجاد الكلمات للتعليق على مدى خطورة" خطة ماسك. وأضاف: "عندما يتعامل المليارديرات الأقوياء مع التاريخ على أنه مادة قابلة للتشكيل لمجرد أن نتائجه لا تتماشى مع معتقداتهم، فإننا لا نتعامل مع الابتكار — بل مع التحكم في السرد. إعادة كتابة بيانات التدريب لتتماشى مع الأيديولوجيا خطأ على كل المستويات الممكنة".

دعوة ماسك إلى "الحقائق" تجلب نظريات المؤامرة والأكاذيب

كجزء من جهوده لإعادة تشكيل Grok، دعا ماسك مستخدمي X إلى مشاركة "حقائق مثيرة للانقسام" لتدريب الروبوت، محددًا أنها يجب أن تكون "غير متوافقة سياسيًا، لكنها صحيحة من الناحية الواقعية". وأسفرت الردود عن مجموعة من نظريات المؤامرة والمزاعم المتطرفة المفندة، بما في ذلك تشويه المحرقة، ومعلومات مضللة حول اللقاحات، ومزاعم زائفة عنصرية حول الذكاء، وإنكار تغير المناخ.