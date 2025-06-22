بيع 12 مليون دولار من ETH ينثر المخاوف في نفوس حاملي العملة

في خضم موجة بيع حادة، أثار تحرّك أحد حيتان الإيثيريوم تساؤلات حول ثقة كبار المستثمرين في أداء العملة.

وفقا لبيانات “Lookonchain”، قام هذا الحوت ببيع ما قيمته 12.11 مليون دولار من الإيثيريوم، بينما لا يزال يحتفظ بمبلغ مماثل تقريبا.

يأتي هذا في وقت تراجع فيه سعر العملة إلى 2240 دولار.

لكن هذا الحوت ليس الوحيد؛ إذ تم مؤخرا إيداع نحو 28.9 مليون دولار من الإيثيريوم في منصة بينانس من قبل محفظة أخرى، ما يعزز التوقعات بمزيد من الضغوط البيعية.

وسجلت عملة ETH تصفية بقيمة 300 مليون دولار خلال 24 ساعة، مع خسارة يومية بلغت 8%، وانخفاض أسبوعي بنسبة 10%.

في المقابل، يزداد تركيز السوق على البيتكوين، الذي واصل تعزيز هيمنته وسط ضعف العملات الرقمية البديلة، رغم استمرار تدفقات صناديق ETF الخاصة بالإيثيريوم.

ورغم هذا التراجع، لا يزال زوج ETH/BTC فوق مستوى 0.017، مما يُبقي على بعض الزخم النسبي أمام العملة الرقمية الأكبر (البيتكوين).

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