على الرغم من ازدهار العملات المستقرة: العملة المستقرة PYUSD وEURCV يواجهان صعوبة في الانتشار

رغم النمو الكبير في سوق العملات المستقرة، تواجه العملة الرقمية المستقرة PYUSD من “بايبال” وEURCV من “SocGen” صعوبة في كسب زخم فعلي.

ففي حين ارتفعت القيمة السوقية للعملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية إلى 224.9 مليار دولار بين 2024 و2025، استحوذت USDT وUSDC على 93.5% من هذا النمو، بينما بقي تأثير العملات المدعومة بالتمويل التقليدي محدود.

أشار تقرير “CoinGecko” إلى ضعف الاعتماد على العملة الرقمية المستقرة PYUSD وEURCV رغم الدعم التنظيمي والاسم التجاري، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها المؤسسات التقليدية في منافسة اللاعبين اللامركزيين.

بالمقابل، شهدت الرموز الرقمية المدعومة بالسلع نمو بنسبة 67.8% لتصل إلى 1.9 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب.

رغم ذلك، بقيت هذه الفئة هامشية، تمثل 0.8% فقط من السوق، وتُهيمن عليها XAUT وPAXG بنسبة 84%.

أما قطاع سندات الخزانة المُرمزة فقد حقق نمو استثنائي، إذ بلغ 5.6 مليار دولار في أبريل 2025، بزيادة سنوية تجاوزت 544%.

وجاءت هذه القفزة بفعل تداعيات سياسية واقتصادية، أبرزها تعريفات تجارية أمريكية دفعت المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

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