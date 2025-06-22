ارتفاع هيمنة البيتكوين مع انخفاض في قيمة الايثيريوم وغيره من العملات الرقمية البديلة

شهد سوق العملات الرقمية حالة من التقلّب الحاد، مدفوعا بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة، وفي مقدّمتها الغارات الجوية الأمريكية على مواقع نووية إيرانية.

وقد سجّل سعر البيتكوين تراجع لافت إلى ما دون 101,000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع، قبل أن يتعافى السعر نسبيا إلى حدود 102,500 دولار.

رغم الانخفاض في الأسعار، تعززت هيمنة البيتكوين على السوق بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة الهيمنة نحو 63% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية، مما يعكس الأداء الضعيف للعملات الرقمية البديلة.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين إلى نحو 2.04 تريليون دولار وفق بيانات منصة coingecko.

في المقابل، تراجع سعر الايثيريوم بأكثر من 7% خلال 24 ساعة، مهددة بكسر مستوى 2200 دولار، بعدما كانت مستقرة حول 2800 دولار قبل أسبوع.

وسجلت عملات رقمية بديلة أخرى مثل سولانا ودوجكوين وكاردانو، إلى جانب SUI، LINK، HBAR، وVIRTUAL، خسائر حادة. كما تكبدت عملات أصغر مثل APT، INJ، TIA، TAO، SEI، JUP، FET، وPEPE انخفاضات يومية مزدوجة النسبة.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن السوق يعيش حالة من الانكماش الحاد، وأن الرهانات على انطلاقة جديدة لموسم العملات البديلة لا تزال حتى اللحظة أقرب إلى التفاؤل غير المدعوم ببيانات.

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