تراجع سعر البيتكوين بعد الغارات الجوية الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية

شنّت الولايات المتحدة، مساء السبت، غارات جوية على ثلاث منشآت نووية إيرانية شملت “فوردو” و”نطنز” و”أصفهان”، في خطوة أعلن عنها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، مؤكدا بذلك انخراط بلاده المباشر في التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

ووفق تصريحاته، عادت الطائرات الأمريكية بسلام بعد تنفيذ المهام دون تسجيل أي خسائر.

عقب هذه التطورات، شهد سوق العملات الرقمية تذبذب ملحوظ، حيث انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد إلى 101,000 دولار على منصة بينانس، قبل أن يعاود الارتفاع فوق مستوى 102,000 دولار.

الهجوم الأمريكي يأتي بعد سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت البنية التحتية النووية الإيرانية، وانتهاء مهلة دبلوماسية استمرت أسبوعين دون نتائج ملموسة، وسط مخاوف أمريكية متزايدة من انهيار المسار التفاوضي.

وفي ظل تصاعد التوتر، تتزايد احتمالات الرد الإيراني على المصالح الأمريكية أو حلفائها في المنطقة، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو البنتاغون حتى الآن، كما لم تُعلّق طهران رسميا أو تؤكد وقوع خسائر بشرية أو مادية.

من المتوقع أن يلقي الرئيس ترامب خطابا للأمة في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي الأمريكي، لعرض تفاصيل إضافية حول العملية وموقف الإدارة الأمريكية.

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