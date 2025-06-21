غيّر “توم لي”، كبير المحللين في شركة “Fundstrat”، نبرته مؤخرا ليشمل الإيثيريوم ضمن توقعاته الإيجابية للعملات المشفرة، إلى جانب البيتكوين.
ورغم عدم تقديمه توقعات سعرية محددة، شدد في تغريدة على أهمية الاحتفاظ بـ $BTC و$ETH، معتبرا أن فائدتهما تزداد في عام 2025 وهو أمر إيجابي.
سبق للمحلل “لي” وأن توقّع أن يصل سعر بيتكوين إلى 3 مليون دولار على المدى الطويل، بسبب اختلال جوهري في العرض والطلب، مشيرا إلى أن 95% من البيتكوين المتاحة تم تعدينها بالفعل.
أما بالنسبة للايثيريوم، فيُحتمل أن دعمها مرتبط بقانون تنظيم العملات المستقرة، والتي تُطلق معظمها على شبكة الإيثيريوم، مما يعزز فائدتها.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه السوق تراجع ملحوظ، حيث انخفض سعر البيتكوين بنحو 4.87% خلال أسبوع، فيما هبطت الإيثيريوم بنسبة 9.24% خلال نفس الفترة، متأثرة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية، أبرزها قرار الفيدرالي الأمريكي وتوترات الشرق الأوسط.
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كانت هذه تفاصيل خبر كبير محللي شركة “Fundstrat”: الاحتفاظ بالبيتكوين والايثيريوم أمر جيد في 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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