كوين بيس تحصل على ترخيص MiCA وتختار لوكسمبورغ كمركز رئيسي لها في الاتحاد الأوروبي

أعلنت شركة كوين بيس حصولها على ترخيص MiCA من هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ، لتصبح أول منصة أمريكية تنال هذا الترخيص الأوروبي الشامل.

بالتزامن، قررت الشركة نقل مركزها الرئيسي في الاتحاد الأوروبي من أيرلندا إلى لوكسمبورغ، نظرا لبنيتها التنظيمية المتقدمة في مجال العملات الرقمية المشفرة.

ترخيص MiCA يُعد إطار موحد لتنظيم الأصول الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي، ويهدف لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.

وأكدت كوين بيس التزامها بالاستثمار في أيرلندا، رغم نقل المركز، مع خطط لإضافة وظائف جديدة في دبلن.

تنضم كوين بيس بذلك إلى منصات كبرى مثل “Bybit” و”OKX” و”BitGo” الحاصلة على التراخيص الأوروبية، فيما تستعد Gemini لنيل ترخيصها من مالطا.

اقرأ أيضا:

شركة “Semler Scientific” تكشف عن خطة طموحة لامتلاك 105,000 بيتكوين بحلول 2027

تراجع سعر البيتكوين إلى مستوى 103 ألف دولار والعملات البديلة تتأثر سلبا

