كوريا الجنوبية تمهد الطريق للموافقة على صناديق ETF العملات المشفرة

أفادت تقارير محلية أن أعلى سلطة مالية في كوريا الجنوبية وهي هيئة الخدمات المالية قدمت خارطة طريق تتعلق بالموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة ETF للعملات المشفرة الفورية.

ووفقا لوكالة “يونهاب”، فقد عُرضت هذه الخطط على اللجنة الرئاسية لتخطيط السياسات، التي ستتولى إعداد الإجراءات التنفيذية ذات الصلة خلال النصف الثاني من عام 2025.

تمثل هذه الخطوة دعم صريح لتعهد الرئيس الكوري الجديد “لي جاي ميونغ”، برفع الحظر المفروض محليا على صناديق ETF العملات المشفرة، بعدما كانت الهيئة قد منعت سابقا إصدارها أو تداولها، مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالاستقرار المالي، واعتبار العملات المشفرة أصول غير ملائمة لهذا النوع من المنتجات المالية.

كما شملت خارطة الطريق خطة لإعداد الأطر التنظيمية اللازمة لإطلاق عملات مستقرة قائمة على الوون الكوري، على أن يتم تنفيذها في النصف الثاني من عام 2025.

ويُعد المشروع امتداد لرؤية الرئيس الرامية إلى إنشاء سوق محلية للعملات المستقرة بهدف الحد من خروج رأس المال إلى الأسواق الأجنبية.

هذا التوجه يُعد جزء من حملة أوسع يقودها الرئيس لمساعدة الشباب الكوري في بناء قاعدة مالية متينة، عبر توفير أدوات استثمارية أكثر تنوع وتوافق مع تطورات السوق.

وعلى الرغم من تداول هذه التقارير، أوضحت هيئة الخدمات المالية في بيان لاحق أن التفاصيل المتعلقة بخطتها المقدمة لم تُحسم بشكل نهائي بعد.

بالتوازي، تعمل الهيئة على تحرير السوق المالية التقليدية لتشمل الأصول الرقمية، إذ تُجري حاليا مراجعات لمنح المستثمرين المؤسسات إمكانية تداول العملات المشفرة ضمن إطار تنظيمي تدريجي.

كما تبحث في تمديد ساعات التداول ببورصة كوريا من 6.5 إلى 12 ساعة يوميا.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تحتضن أحد أكبر أسواق العملات المشفرة بالتجزئة عالميا، حيث بلغت قيمة الأصول الرقمية المملوكة من قبل المواطنين نحو 104 تريليون وون (ما يعادل 75.7 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات هيئة الخدمات المالية.

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