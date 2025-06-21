شركة “Semler Scientific” تكشف عن خطة طموحة لامتلاك 105,000 بيتكوين بحلول 2027

أعلنت شركة “Semler Scientific”، المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية، عن خطة متعددة السنوات تهدف إلى توسيع محفظتها من البيتكوين بشكل كبير، حيث ستبدأ بامتلاك 10,000 بيتكوين بحلول نهاية 2025، ثم 42,000 بحلول 2026، وصولا إلى 105,000 بيتكوين بنهاية عام 2027.

وفقا لبيان رسمي، ستمول الشركة عمليات الشراء باستخدام مزيج من التمويل عبر الأسهم والديون، إلى جانب التدفقات النقدية التشغيلية.

وأفادت “Semler Scientific” أنها حققت عائد بنسبة 287% على استثمارها في البيتكوين حتى 3 يونيو 2025، بمكاسب غير محققة تُقدّر بـ 177 مليون دولار.

ضمن توجهها الاستراتيجي، عيّنت الشركة “جو بورنيت” مدير لاستراتيجية البيتكوين، وهو خبير يتمتع بخبرة تفوق سبع سنوات في مجال أبحاث البيتكوين، وقد شغل سابقا منصب مدير أبحاث السوق في “Unchained”.

وصف “إريك سيملر” رئيس مجلس الإدارة، التعيين بأنه خطوة مهمة لدعم تنفيذ استراتيجية الشركة طويلة الأجل في مجال الأصول الرقمية، بهدف إنشاء قيمة مستدامة للمساهمين.

توجه الشركات العامة نحو حيازة البيتكوين:

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في عدد الشركات العامة التي تعتمد البيتكوين كأصل استراتيجي.

مجموعة “جينيوس”، على سبيل المثال، رفعت احتياطياتها من 66 إلى 100 بيتكوين، بقيمة تقارب 3.42 مليون دولار، بعد استئناف عمليات الشراء في مايو الماضي إثر صدور حكم قضائي لصالحها.

من جانبها، أعلنت شركة “ميركوريتي فينتك”، ومقرها نيويورك، عزمها جمع 800 مليون دولار لبناء احتياطي بيتكوين، ضمن خطة لإعادة هيكلة خزينة الشركة باستخدام أدوات تمويل رمزية وبنية تحتية آمنة لحفظ الأصول الرقمية.

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