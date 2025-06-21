تراجع سعر البيتكوين إلى مستوى 103 ألف دولار والعملات البديلة تتأثر سلبا

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يواصل سوق العملات المشفرة تراجعه في ظل الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة، حيث سجل سعر البيتكوين انخفاض يقارب 3% خلال 24 ساعة الماضية، فيما تكبدت العملات الرقمية البديلة الرئيسية خسائر أكبر.
انخفض سعر البيتكوين من نحو 106,000 دولار إلى أدنى مستوياته اليومية عند 102,400 دولار، قبل أن يعاود الارتفاع ويستقر فوق مستوى 103,000 دولار وقت كتابة هذا المقال.
ويُعزى هذا التراجع إلى موجة بيع عامة في السوق، رغم أن بعض المحللين يرون أن استقرار السعر حول 100,000 دولار يعكس سيطرة المؤسسات المالية، التي تُعرف بقوة صمودها خلال الفترات المضطربة.
بالتوازي، تستمر التوترات الجيوسياسية، خصوصا النزاع بين إسرائيل وإيران، في التأثير على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط وتراجعت مؤشرات الأسهم.
أما العملات الرقمية البديلة، فقد عانت من تراجعات أشد، حيث سجلت معظم العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة – مثل الإيثريوم وسولانا وكاردانو ودوجكوين وغيرها – انخفاضات تجاوزت 3%.
في المقابل، ارتفعت هيمنة البيتكوين على السوق بأكثر من 1% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى تفوقها النسبي في الأداء مقابل بقية السوق، وعجز العملات الرقمية البديلة عن المنافسة في الوقت الراهن.
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