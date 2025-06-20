ولاية أريزونا الأمريكية تُقر مشروع قانون احتياطي البيتكوين في مجلس الشيوخ: التفاصيل

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أقرّ مجلس شيوخ ولاية أريزونا مشروع قانون “HB2324″، الذي يُنشئ صندوق حكومي للاحتفاظ بالأصول الرقمية المصادرة، ومنها البيتكوين، بإشراف أمين خزانة الولاية.
يُحدد التشريع ثلاث آليات لإدارة هذه الأصول:
التخزين والبيع أو الاحتفاظ بها حسب ظروف السوق.
ويخصص القانون العائدات، بدءا بـ300 ألف دولار لمكتب المدعي العام، وتوزيع الباقي بين المدعي العام والصندوق العام وصندوق الأصول الرقمية.
كما يسمح باستثمار الأصول الرقمية لصالح الولاية.
كان المشروع قد توقف بعد رفض سابق في مجلس النواب، لكنه أُعيد إنشاءه وأُقرّ بأغلبية ضئيلة.
ويأتي ذلك في سياق توجه تشريعي نشط في الولاية تجاه تنظيم الأصول الرقمية، رغم استخدام الحاكمة “كاتي هوبز” حق النقض ضد عدة مشاريع مشابهة.
في المقابل، تم التوقيع على عدة مشاريع تشمل تنظيم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وإنشاء صندوق آخر للأصول الرقمية بموجب مشروع قانون “HB2749”.
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