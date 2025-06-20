دولة النرويج تفرض قيود مؤقتة على نشاط تعدين العملات الرقمية المشفرة

أعلنت الحكومة النرويجية عن نيتها فرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز جديدة لتعدين العملات المشفرة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بدءا من خريف 2025.

صرّحت وزيرة الرقمنة “كاريان تونغ” أن هذه الأنشطة تستهلك قدر كبير من الكهرباء دون فوائد اقتصادية محلية تُذكر، في وقت تسعى فيه البلاد لإعطاء الأولوية لقطاعات أخرى.

وتُعد النرويج من أبرز وجهات تعدين العملات المشفرة عالميا بفضل وفرة الطاقة الكهرومائية.

إلا أن زيادة الطلب على الكهرباء، إلى جانب أهداف التحول الأخضر، أثارت مخاوف بشأن استدامة هذا النشاط.

كما واجهت عمليات التعدين تدقيق متزايد بسبب الضوضاء.

ففي 2024، أُغلقت منشأة في بلدية “هادسل” بعد احتجاج السكان، ما أدى لاحقا إلى ارتفاع فواتير الكهرباء المحلية نتيجة فقدان إيراداتها.

وتأتي هذه الخطوة وسط توجه عالمي مشابه؛ فقد فرضت روسيا حظر على التعدين في عدة مناطق، وتُطبق سيبيريا قيود موسمية لتجنب انقطاعات الكهرباء.

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