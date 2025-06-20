شركة التيثر تتعاون مع وزارة العدل الأمريكية في مصادرة 225 مليون دولار من USDT

ساهمت شركة التيثر في مصادرة 225 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بعملية احتيال دولية تُعرف باسم “ذبح الخنازير”، عبر أدوات تتبع بلوكشين ساعدت في تجميد الأصول غير المشروعة.

ويأتي ذلك ضمن تعاون متزايد بين شركات العملات المشفرة والجهات التنظيمية.

أوضحت شركة التيثر أن العملية تندرج ضمن جهودها لتعزيز الشفافية، مشيرة إلى أنها جمّدت أكثر من 2.7 مليار دولار من USDT المرتبط بأنشطة مشبوهة، بالتعاون مع أكثر من 255 جهة في 55 دولة.

كما شملت عمليات سابقة تجميد أموال مرتبطة بمنصات خاضعة للعقوبات، وأخرى بالتعاون مع السلطات الإسبانية ومختبرات تحليل معاملات البلوكشين.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة التيثر عن التزام الشركة بالامتثال، مؤكدا دعم التيثر لقانون “GENIUS” الأمريكي الجديد، الذي يفرض آليات تجميد إلزامية على مُصدري العملات المستقرة.

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