ارتفاع عدد محافظ حيتان البيتكوين مقابل تراجع ثقة المتداولين الصغار!

استقر سعر البيتكوين فوق مستوى 100 ألف دولار، منخفض بنسبة 6% فقط عن ذروته التاريخية البالغة 111.8 ألف دولار، رغم التحديات الجيوسياسية والتجارية، إلى جانب تأثيرات التباطؤ الموسمي.

هذا الاستقرار في ظل اضطرابات السوق قد يُفسر بزيادة نشاط اللاعبين الكبار، إلا أن مؤشرات على انكماش في الشبكة بدأت تظهر بوضوح.

خلال الأيام العشرة الماضية، ارتفع عدد المحافظ التي تحتوي على 10 بيتكوين فأكثر بمقدار 231 محفظة، بزيادة نسبتها 0.15%، بحسب بيانات “Santiment”.

في المقابل، تراجع عدد المحافظ الصغيرة بنحو 37,465 محفظة، ما يعكس انسحاب تدريجي من المستثمرين الأفراد.

هذا التحول في هيكل الملكية يتماشى مع إشارات تاريخية على قرب حدوث انتعاش سعري، حيث غالبا ما يُرافق تراجع الثقة بين المتداولين الأفراد موجة صعود يقودها كبار المستثمرين.

من جانبها، أشارت بيانات “Glassnode” إلى انخفاض عدد المعاملات على الشبكة مقابل ارتفاع قيمتها، ما يدل على أن المؤسسات والحيتان تقود النشاط عبر تحويلات كبيرة القيمة، فيما تتقلص مساهمات مستثمري التجزئة.

في سياق المعنويات، تراجعت نسبة التعليقات الإيجابية مقابل السلبية إلى 1.03، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أبريل.

مثل هذا الانخفاض عادة ما يُشير إلى حالات ذروة في التشاؤم، وهو ما يُفسر في بعض الأحيان كمؤشر عكسي لصالح ارتفاع الأسعار لاحقا.

أما من حيث هيكل السوق، فقد أصبح العرض محدود لدى مجموعة ضيقة من كبار المستثمرين مثل صناديق الاستثمار المتداولة والشركات والصناديق المؤسساتية، في ظل ركود في إنشاء المحافظ الجديدة وتراجع واضح في وتيرة المعاملات اليومية.

تُشير تقارير “Matrixport” إلى تحول البيتكوين نحو أداة لحفظ القيمة أكثر منها وسيلة للإنفاق.

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