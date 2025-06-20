تذبذب سعر البيتكوين بين 100 و110 ألف دولار: نطاق سعري ضيق يعكس صراع حذر بين الثيران والدببة

يتحرك سعر البيتكوين ضمن نطاق تداول محدود يتراوح بين 100 ألف و110 ألف دولار، في وقت تتزايد فيه الضبابية الاقتصادية العالمية.

تشير بيانات منصة بينانس إلى أن هذه المنطقة تُعد نقطة توتر حرجة في السوق.

خلال الأسابيع الأخيرة، استقر سعر البيتكوين داخل هذا النطاق، مع تزايد تدريجي في مراكز الشراء والبيع.

ووفقا لـ “CryptoQuant”، فإن اختراق أي من الحدين قد يُحدد الاتجاه التالي للسعر، ما يجعل هذا النطاق نقطة مراقبة رئيسية للمستثمرين.

تُظهر البيانات أن تحركات الشراء والبيع داخل النطاق تتبعها ضغوط سوقية قصيرة أو طويلة، دون سيطرة واضحة لأي من الجانبين.

ورغم أن مراكز الشراء تتفوق قليل عدديا، إلا أن التوازن بين الطرفين يعكس استمرار حالة التردد في السوق.

وتؤكد أسعار التمويل هذا التوازن دون انحياز واضح، بينما تسجل مراكز البيع ارتفاع تدريجي وسط فتور في اهتمام المستثمرين بالعقود طويلة الأجل.

عادة ما يترافق تراجع السعر مع أسعار تمويل سلبية، ما يعزز احتمالية ضغط على مراكز البيع حال تحوّلت المعنويات.

ورغم المؤشرات السلبية، يبقى احتمال قيام اللاعبين الكبار بتجميع مراكزهم قائم ضمن هذا النطاق.

أما في أسواق المشتقات، فتسود حالة من الحذر.

تشير “QCP Capital” إلى أن أسعار البيتكوين بقيت مستقرة نسبيا رغم التوترات الجيوسياسية والنقاشات السياسية المتزايدة.

ويبدو أن المستثمرين بانتظار محفز أوضح قبل اتخاذ مواقف جديدة.

انعكاسات المخاطر تُظهر استمرار الطلب على التحوّط، خاصة في عقود يونيو وسبتمبر، بينما تشير التقلبات الضمنية المرتفعة نسبيا إلى بقاء المخاوف من التحركات قصيرة الأجل.

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